Jaime Camil vuelve a posar DESNUDO para portada de famosa revista

Jaime Camil ha demostrado que el dicho “Los buenos vinos, entre más viejos mejores” es totalmente cierto, ya que el día de hoy se ha revelado la nueva edición de la revista mexicana ‘Quién’ y en la portada tenemos al actor posando totalmente desnudo a sus 46 años de edad.

Al público femenino no le cabe duda que Jaime Camil es uno de los actores más atractivos de la televisión mexicana, pues su carisma, sencillez y galanura le han hecho destacar en las diversas producciones donde ha participado como ‘La Fea Más Bella’, ‘Por Ella Soy Eva’, ‘Qué Pobres Tan Ricos’ entre otros.

Su popularidad y aceptación entre el público televidente lo llevó a encabezar el listado de los hombres más sexys de la televisión mexicana que la revista 'Quién' publicó en 2004 y que destacó por tener en su portada al famoso actor luciendo totalmente desnudo, suceso que causó furor entre las mujeres de aquel tiempo.

Jaime Camil salió desnudo en la portada de la revista Quién en 2004.

Jaime Camil protagoniza portada de la revista Quién

Hoy y a 16 años de haber realizado esta icónica portada, Jaime Camil sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram la portada de la nueva edición de la revista, en la cual aparece recreando la fotografía que fue tomada en 2004 pero ahora luciendo el viril cuerpo que posee.

La famosa revista había invitado al actor a recrear la portada que realizó hace dieciséis años y aunque al principio tuvo sus dudas sobre si volver a posar desnudo ante el lente de la cámara o no debido al tema de la edad y porque ya es un hombre de familia, al final aceptó, siempre y cuando le dieran oportunidad de entrenar y así poder presumirle un fornido cuerpo a todas sus fieles fanáticas.

Te puede interesar: Jaime Camil protagonizará la serie “Broke” en CBS

Jaime Camil ha forjado una exitosa carrera dentro del medio artístico.

“La primera vez que escuche la propuesta me dio pavor, dije: ‘Ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos...’ Luego me puse a pensar y dije: ‘¿Por qué no?’”, declaró el actor en una entrevista exclusiva para la revista Quién.

Fotografías: Instagram