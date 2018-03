Jaime Camil víctima de fraude al hacer una donación

Jaime Camil fue otro de los famosos que se sumó a las donaciones. Pidió a sus seguidores realizar la misma labor luego del sismo del 19 de septiembre en México, sin embargo, mostró su preocupación después de que se diera a conocer que los rescatistas denominados como "Topos" no pedían donaciones en efectivo, sector al que él decidió apoyar.

Me duele muchísimo ver las imágenes del terremoto. Que Dios [email protected] proteja mucho. Espero de corazón que [email protected] estén bien, mis oraciones con ??? — Jaime Camil (@jaimecamil) 19 de septiembre de 2017

De acuerdo con E-Consulta, visiblemente preocupado, Camil explicó en un video que donó a una cuenta de PayPal para Topos Tlatelolco, además de pedir a sus seguidores en Estados Unidos que hicieran lo mismo, pero acababa de ver un video de un señor perteneciente a Topos Azteca donde explicaba que los topos no trabajan por donaciones sino solidaridad, e invitaba a la gente a no caer en los engaños de Topos Tlatelolco y otras agrupaciones más.El actor también manifestó su deseo de viajar a México junto con su esposa Heidi Balvanera para ayudar más de cerca a sus paisanos, pero la producción de "Jane the Virgen" no le permitió ausentarse unos días de su trabajo pues se encuentran en medio del rodaje de la cuarta temporada de la serie. Horas después, el mexicano publicó otro video en redes sociales para aclarar que ya había podido hablar con uno de los miembros de Topos Tlatelolco, mismos que le aseguraron que su donativo fue hecho de forma correcta, pues ellos si reciben donaciones. Al final dejó abierta la posibilidad de donar o no a esta organización, y se comprometió a continuar ayudando dentro de sus posibilidades a los damnificados en México. https://www.youtube.com/watch?v=IYgCgQAIEwk