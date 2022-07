Jaime Camil quería tener un romance con famosa cantante pero ella lo rechazó

La confesión de la famosa cantante dejó en shock a todas las redes sociales.

María José acudió como estrella invitada a la emisión del jueves 21 de julio del programa Netas Divinas de la cadena Unicable. Sin embargo, el detalle que causó gran controversia en redes sociales fue cuando reveló que rechazó tener un romance con Jaime Camil.

Al ser cuestionada sobre si un famoso la ha buscado para tener algo más que una amistad, ella respondió: “Hubo un famoso que me tiró la onda y le dije que no, y después me arrepentí… Es Jaime Camil”. Posteriormente, la cantante reveló que lo rechazó porque en ese momento estaba en otra relación.

“Dije que no porque estaba saliendo con alguien. La verdad es que aunque llegue el personaje, cuando tú estás enamorada, pues no entra… Después, cuando terminas con esas personas, dices ‘Ahhh’”, mencionó María José, quien hace poco confesó que perdió a 3 bebés. Finalmente reveló que mantiene una buena relación con él y que incluso lo invitó a su boda.

María José es feliz con Mauricio García

La cantante se casó con Mauricio García en 2003 y 11 años después le dieron la bienvenida a su primera hija.

Es importante destacar que María José inició un romance con Mauricio García en medio de la polémica, esto debido a que él aún estaba casado cuando comenzó a enamorarse de la ex integrante de Kabah. Luego de divorciarse de su ahora ex esposa y vivir juntos, la pareja decide unir su vida en matrimonio a finales del 2003.

De dicha relación surgió Valeria García Loyola, su única hija que hoy en día tiene 7 años de edad. Ahora, la cantante posee uno de los matrimonios más estables del mundo de la farándula mexicana, mismo que presume con mucho orgullo en todas sus redes sociales.

¿Qué hace actualmente Jaime Camil?

El actor está próximo a debutar como protagonista de la bioserie oficial de Vicente Fernández.

Tal y como informó La Verdad Noticias previamente, Jaime Camil ha sido elegido para dar vida a Vicente Fernández en su bioserie oficial para Netflix, además de participar en otros proyectos del cine y la televisión estadounidense. Recordemos que el actor inició su carrera en 1993 pero saltó a la fama tras protagonizar ‘La Fea Más Bella’ junto a Angélica Vale.

