Jaden Smith revela que Tyler the Creator es 'su novio'

Jaden Smith se mantiene en la mira de las redes sociales por dar sospechas de sus preferencias sexuales, ya en varias ocasiones se comentó que podría considerarse homosexual por la forma en la que se lleva con sus compañeros de música, aunque solo se le ha visto salir públicamente con mujeres en una relación amoros, nuevamente cae en polémica por un posible romance con Tyler the Creator.

El rapero ganó un Grammy como “Mejor Álbum de Rap” y fue Jaden Smith quien publicó en su cuenta de Twitter que “su novio” se había llevado el gran galardón, lo que sacó la sospecha de su homosexualidad, algo que no sería la primera vez que el hijo de Will Smith declarase de manera pública y durante un concierto, pues más que nada Tyler the Creator sería su mejor amigo.

Lo anterior, señalando el enorme cariño que Jaden Smith siente por Tyler the Creator y cómo la noticia de un Grammy lo motivó para mandar su mensaje de felicitación, ya que sin duda la noticia le cayó más que bien al hijo de Will Smith, quien desde hace varios años lleva una carrera musical enfocada el estilo trap; actualmente tiene más de 6 álbumes lanzados habiendo debutado en el 2012.

¿Jaden Smith le declaró su amor a Tyler the Creator?

My Boyfriend Just Won A Grammy — Jaden (@jaden) January 27, 2020

Como se puede apreciar en la publicación de Jaden Smith en Twitter, ya son miles de comentarios que reaccionaron a la “declaración de amor”, muchos lo tomaron con humor, mientras que otros lo apoyan sobre su preferencia sexual, ya que actualmente se vive en un mundo que tiene mucho poder en la palabra y Tyler the Creator es de los raperos que ha conquistado este género musical, algo que el hijo de Will Smith respeta mucho.

"Solo quiero decir que Tyler the Creator, es el mejor amigo del mundo, y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu... novio. Y ha sido mi novio durante toda mi pu... vida"

De igual forma, durante el Festival Camp Flog Gnaw Carnival del 2018, podemos ver a Jaden Smith declarar abiertamente su amor por Tyler the Creator, momento que es de los más recordados entre los famosos raperos; aunque no se sabe si el hijo de Will Smith es homosexual, sí se conoce el apoyo que le han brindado sus fanáticos por la llamativa personalidad que lleva a sus 21 años de edad y con una brillante infancia como actor de cine a lado de su padre.

