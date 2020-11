Jaden Smith recibió esta dura crítica a álbum de su "novio" Tyler, the creator

Tyler, the Creator, el rumorado interés amoroso de Jaden Smith, le dio importantes consejos sobre uno de sus álbumes de música.

Además de protagonizar papeles como The Pursuit of Happyness y The Karate Kid, Jaden Smith comenzó su carrera musical muy joven. Después de lanzar múltiples mixtapes, el rapero publicó su álbum debut, Syre, en 2017; el álbum recibió su título por su segundo nombre.

A Tyler, the Creator no le gustó "Syre"

Jaden Smith y Tyler, the Creator llamaron la atención con respecto a su relación en 2018 después de que Smith declaró que él y el rapero de "Earfquake" estaban en una relación. Mientras actuaba en el festival de música de Tyler, Camp Flog Gnaw, Smith anunció en el escenario que estaba enamorado del cantante.

“Solo quiero decir, Tyler, the Creator es el mejor amigo del mundo y lo amo muchísimo”, dijo Jaden Smith. "Tyler no quiere decirlo, pero Tyler es mi maldito novio, y ha sido mi maldito novio toda mi maldita vida. Tyler, the Creator es mi maldito novio. Es verdad".

En 2020, Jaden Smith vuelve a llamar a Tyler, the creator su novio

Si bien nunca confirmaron su relación, Jaden Smith sí consideró que Tyler influía en su música, pero también compartió con Big Boy TV que el rapero no era fanático de Syre y le dio a Smith su opinión honesta al respecto.

Las palabras de Tyler, the Creator fueron algo que Jaden Smith consideró cuando volvió a trabajar en su música en 2018.

"Tyler dijo que no le gustaba mucho mi último álbum. Me encanta que haya dicho eso. Yo estaba más como, '¡Oye, dime por qué! Ayuadame. ¡Entonces entra al estudio y sé un mentor para mí!".

Tyler lo guió durante su álbum, 'Erys'

Después de Syre, Jaden Smith lanzó un álbum de seguimiento, Erys. Según Rolling Stone, el álbum llegó instantáneamente al Hot 100 de Billboard y tenía una mezcla ecléctica de sonidos, que incluía emo rap, punk rock y trap.

Jaden Smith compartió con el medio en julio de 2019 y explicó su inspiración detrás del álbum. El actor compartió que quería un sonido más maduro para Erys e implementó la ayuda de sus compañeros para conseguirlo.

El cantante también dijo que Tyler, the Creator lo animó a experimentar con nuevos sonidos para su proyecto, y le dio a Smith un consejo sobre su canción, "Noize".

"Tyler me dijo que tenía que empezar a escuchar más música antigua porque él es más o menos como si mi gusto por la música no estuviera ahí y que necesitaba escuchar música antigua y necesitaba educarme", dijo Smith. "Si realmente voy a ser un artista, necesito saber quién vino antes que yo".

"Novio" de Jaden no es su única inspiración

A lo largo de su carrera, Jaden Smith ha compartido su admiración por varios artistas dentro de la industria de la música. Uno de los raperos en los que buscó inspiración es el rapero, Kanye West con quien desarrolló un vínculo por la música y lo consideraba un amigo.

Jaden Smith llama a Kanye West una de sus inspiraciones musicales

Jaden Smith le dijo a Complex en 2017 que el estilo musical de West era algo que consideró mientras grababa, Syre, y como fue uno de los tres artistas que inspiraron específicamente su sonido para su proyecto.

"Creo que las influencias notables son Frank Ocean, James Blake, Kanye West", dijo Smith. “Hay mucha gente con la que puedes sentirte ahí. Pero en su mayor parte, realmente estoy tratando de crear mi propio sonido que nunca se ha escuchado. Cuando escucho la canción de otra persona y hay diferentes piezas en esa canción que realmente me gustan, todo mi objetivo es intentar hacer una canción en la que me guste todo, y esta es mi pasión, toda esta canción ha sido hecha a la perfección para mí. , ¿ya sabes?".

Puedes leer en La Verdad Noticias: ¿Jaden Smith, hijo de Will Smith es gay?

¿Qué opinas de "Syre" de Jaden Smith?, ¿Piensas igual que Tyler, the creator sobre el álbum? Dinos en los comentarios.