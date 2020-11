Jaden Smith dice que es “un niño de mamá” ¡La prefiere a ella que a Will Smith!

Jaden Smith parece tener una relación cercana con sus famosos padres, Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Cuando era niño, Jaden Smith trabajaba en películas con su padre y parecía respetar mucho a su madre. Pero cuando tenía solo 11 años, admitió que probablemente era un "niño de mamá" y se sentía más cerca de ella que de Will Smtih.

En 2010, Jaden Smith estaba recibiendo mucha prensa gracias a su adaptación cinematográfica de The Karate Kid, aunque ya había aparecido en los titulares por el excelente trabajo que hizo interpretando al hijo de Will Smith en The Pursuit of Happyness.

Jaden Smith debutó en Hollywood en "The Pursuit of Happyness"

Está claro que Jaden Smith estaba destinado al estrellato, ya que se sentía increíblemente cómodo frente a la cámara desde muy joven. El mismo año que debutó como protagonista de The Karate Kid, fue a The Late Show para hablar con David Letterman sobre su carrera.

Jaden Smith se familiariza con la fama

David Letterman comenzó la conversación pidiéndole a Jaden que le contara a la audiencia un poco sobre sí mismo.

"[Tengo] 11 años, me gusta pasar el rato con mis amigos, sí", dijo. La conversación sobre su carrera como actor y su familia continuaron después. Letterman sacó una foto de toda la familia de Jaden y le pidió que hablara sobre cada persona en la foto.

Jaden Smith dijo que tenía una relación más fuerte con Jada Pinkett Smith que Will Smith en ese momento.

Mientras hablaba de la familia, también detalló su relación con su hermanastro, Trey Smith, su hermana, Willow Smith y sus padres. Después de hablar de cómo Willow lo "intimida" (a pesar de que es más joven), afirmó tener una relación mucho más cercana con su hermano.

Finalmente, Jaden Smith habló sobre Will Smith y Jada Smith. "Me está guiando, me está ayudando mucho, y realmente lo amo y es un gran tipo", dijo Jaden sobre su padre. Al hablar de su madre dijo:

"Realmente me agrada", agregó Jaden. "Creo que soy un niño de mamá más que un niño de papá porque mi papá, cuando estamos filmando películas, simplemente me empuja al borde de la muerte".

Jaden Smith y su padre han protagonizado 2 películas juntos

Letterman le preguntó a si Will Smith lo empuja "en el buen sentido", y Jaden explicó que es solo en el buen sentido algunas veces, aunque recibe muchos buenos consejos de actuación de su padre.

Jada piensa que Will presionó demasiado a Jaden

Si bien Jaden Smith claramente tiene una gran relación con sus dos padres, está claro que Will fue quien lo presionó que Jada, como mencionó durante Red Table Talk.

Cuando Jaden Smith estaba filmando The Karate Kid, pensó que su hijo estaba siendo presionado demasiado y eso causó problemas entre ella y Will Smith.

En el programa, Jada Pinkett Smith dijo que ella y Will estaban "en constante conflicto" sobre cómo tratar a Jaden. "Recuerdo estar en el set con Will y fue una gran lucha entre él y yo con respecto a Jaden", dijo.

"Y entiendo por qué los hombres se llevan a sus hijos para cualquier tipo de entrenamiento guerrero, porque es total, absolutamente, injusto y antinatural que una mujer tenga que sentarse y ver algo así para su hijo".

A pesar de los problemas, Jaden Smith perseveró, y parece que los estilos de crianza de Jada Pinkett Smith y Will Smith funcionan perfectamente juntos.

Puedes leer en La Verdad Noticias: ¿Jaden Smith, hijo de Will Smith es gay?

¿Con quién esperabas que Jaden Smith tuviera mejor relación?, ¿Con Will Smith o Jada Pinkett Smith? Dinos en los comentarios.