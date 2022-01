Jaden Smith despierta rumores sobre su papel como Miles Morales con una foto

Miles Morales se ha convertido en una de las versiones de Spider-Man más populares de los últimos años, principalmente gracias al lanzamiento de su película animada en 2018, misma que nos presentó el multiverso del héroe por primera vez y nos dio las primeras sugerencias de su llegada al live action.

En más de una ocasión el famoso actor cantante Jaden Smith se ha mostrado interesado en darle vida al héroe en el MCU, pues su edad coincide con la de Miles y es afroamericano como el personaje.

Tras el primer vistazo de Spider-Man: Across the Spider-Verse el joven actor sorprendió a sus fans con una fotografía donde dio una pista de lo que podría venir para él y su carrera en un futuro no muy lejano, y parece ser que el papel de Miles Morales está cada vez más cerca de él.

Jaden Smith podría ser el próximo Spider-Man

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

A través de la cuenta de Twitter de Jaden Smith se viralizó una fotografía donde podemos ver al joven artista tomándose una selfie mientras utiliza la clásica máscara de Spider-Man con el diseño de Tobey Maguire, con un corto pero potente mensaje: ¿Dónde estás?, estoy tratando de columpiarme’.

Con este mensaje liberó una pista de su posible nuevo intento de conseguir el papel de Miles Morales en una futura versión live action del héroe, quien actualmente existe en el universo de Sony en una versión animada, pero tras los sucesos de No Way Home es posible que pronto salte a la realidad.

Miles Morales podría ser el Spider-Man definitivo del MCU

Miles Morales podría llegar antes de lo que esperamos

Te informamos en La Verdad Noticias que en los últimos días también surgió un rumor que sugería que Tom Holland dejaría de ser Spider-Man, tras no haber renovado su contrato con Sony, lo que de suceder, dejaría vacío el espacio del héroe.

Asimismo, Miles Morales no sólo se ha vuelto muy popular por sus películas animadas, sino por su aparición en videojuegos, por lo que no sería una idea tan descabellada llevarlo a live action, y Jaden Smith podría finalmente tener su oportunidad para interpretarlo

