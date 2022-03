Jaden Smith apoya a Will tras cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar

Desde su cuenta de Twitter, Jaden Smith mostró todo su apoyo a Will Smith, su padre, quien protagonizó un polémico momento en los Premios Oscar luego de que le propinara una fuerte cachetada a Chris Rock por hacer un chiste sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, mamá del joven actor.

Con una contundente publicación, el también cantante reavivó la polémica y las redes sociales nuevamente se dividieron en opiniones, ya que una parte señala que la acción del llamado ‘Príncipe del Rap’ no fue la adecuada.

En varias ocasiones, Jaden ha dicho que es un niño de mamá, por lo que para muchos de sus fans la publicación en la que apoyó la acción de su papá no fue sorpresiva.

Con una breve publicación en Twitter, el actor de 23 años de edad hizo una mención en referencia a lo que se vivió la noche del 27 de marzo en los Premios Oscar, cuando el actor Rock se burló de la alopecia de Jada, esposa de Will Smith.

“And That’s How We Do It (Y así es como lo hacemos)”.