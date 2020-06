Jaden Hossler, Jxdn, lanza nueva canción y Billboard la cataloga como una de las más cool

Jaden Hosser, Jxdn, lanza nueva canción y Billboard la cataloga como una de las más cool/Foto: Versuri Online

El fin de semana ha terminado y es posible que estés buscando un poco de motivación para ayudarte a superar el resto de la semana. Billboard está allí contigo, y con algunas nuevas canciones pop estelares, te tiene cubierto, especialmente con uno de los recientes temas del popular tiktoker Jaden Hossler.

Estas 10 canciones de artistas como Jxdn, Foxes, Shy Martin y más te darán energía para la semana. Introduce cualquiera de estas gemas en tus listas de reproducción personales y compartela con tus amigos y conocidos para que agreguen las que crean que hayan faltado.

El joven Tiktoker y cantante junto con Bryce Hall hace poco crearon una fuerte polémica luego de que fueran arrestados. Pero contrario a lo que cualquiera pensaría, eso sólo los hizo aún más populares./Foto: Entertainment Tonight

Canciones que recomienda Billboard

Jxdn: “Angels & Demonds”.

La estrella de TikTok, Jaden Hossler, firmó con el sello DTA Records de Travis Barker, quien consiguió que la leyenda de Blink-182 tocara su nuevo single y adoptó una pose intrigante que podría describirse como post-Malone-core con el melancólico y rumiante “Angels & Demonds”.

Foxes: “Love Not Loving You”.

Si te han encantado los trabajos recientes de Kimbra, Carly Rae Jepsen y Alphabeat, entonces lo último de Foxes estará en tu callejón. "Love Not Loving You" podría ser la primera canción de la cantante británica "Clarity" en tres años, pero ten la seguridad de que encaja perfectamente en el canon pop contemporáneo.

Japan, Man: “I Like To Wait”.

Comienza a prestar atención a Japan, Man (nacida como Leaticia Acra), quien con solo quince años ha estado elaborando una exquisita canción tras otra con pinceladas pop de dormitorio.

Disfruta de Beirut, “Cautious”, con tintes funk del artista con sede en Líbano, y el más reciente “I Like To Wait”, una canción sobre cómo encontrar placer en la vida a través de la paciencia.

Augustine: “Coast, grabación de los estudios Spotify”.

"Desearía que los sueños míos fueran diferentes / Además de cada pensamiento que estoy pensando ... Necesito a alguien a quien llamar", admite el compositor y productor sueco Augustine en "Coast", una canción maravillosa pero lamentable sobre el dolor de ver otra pareja enamorada.

Lanzado como parte del programa Studio Oyster de Spotify, que destaca el talento nórdico, el último de Augustine se sentirá como en casa en su lista de reproducción de verano en medio de Tame Impala y Glass Animals.

SHY Martin: “Nobody Likes Moving On”.

Hablando de talento sueco, Shy Martin (también conocida como Sara Hjellström) también regresa con uno nuevo: "Nobody Likes Moving On", que presenta voces cristalinas sobre una dulce producción acústica. Es una precursora prometedora para el EP de segundo año de Hjellström, que saldrá este verano.

Twin XL: “Melt”.

El trío Alt-pop Twin XL escribió y produjo "Melt" mientras estaba en cuarentena, y se sumó a su repertorio de bops herméticos ("Good", "Messy"). Si alguna vez has caído tan duro en una relación que adoptaste cualidades de paleta, esta es para ti.

GRACEY feat Ruel: “Empty Love”.

El "Empty Love" titular sobre el que canta la cantante y compositora británica Gracey en su nueva canción son los "me gusta" de las redes sociales

Con la ayuda de la estrella australiana en ascenso Ruel, Gracey aborda el tema con una consideración que nunca profundiza en un guiño. Al regresar del descanso después de la cirugía vocal, es bueno tener a Gracey de vuelta en el redil.

Lilly Ahlberg: “Ocean Song (You & I)”.

Directamente desde su cuarentena en Londres, Lilly Ahlberg ha compartido un corte despojado y deslumbrante de la banda sonora del próximo documental Searching For Chinook. "Ocean Song (You And I)" utiliza la vulnerabilidad vocal completa de Ahlberg y presenta un coro que podría derretir un iceberg.

KIITA: “Thinking about you”.

En el nuevo video de su reciente canción "Thinking About You", Kiita mezcla imágenes granuladas de salidas nocturnas con amigos con primeros planos desde su habitación, y los recuerdos se apoderan de ella mientras mira con nostalgia una pantalla. La canción ya era deslumbrante, pero su nueva imagen aumenta los riesgos emocionales.

Alexander 23: "IDK You Yet".

“¿Puedes encontrarme pronto? Porque estoy en mi cabeza", Alexander Glantz, nativo de Chicago, pregunta suavemente sobre" IDK You Yet", un avance audazmente escaso que acaba de recibir un nuevo video musical animado (la representación en 2D recuerda un sombrío A-ha) y merece seguir en las huellas de sad boy-smash de "Someone You Loved" de Lewis Capaldi.