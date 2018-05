Jada Pinkett Smith, reveló la terrible enfermedad que le ha hecho perder todo su cabello

Jada Pinkett, esposa de Will Smith se sinceró sobre su problema de alopecia y platicó lo difícil que ha sido afrontarlo siendo una figura pública.

En el pasado la estrella ha lucido su cabellera de muchas formas diferentes: afro, en trencitas ... y en distintos colores, es por eso que durante los últimos años ha sido un poco más difícil, ya que es complicado limitarse debido a su problema.

Sin embargo, siempre ha buscado resolver una sala cosa: ocultar sus problemas capilares.

Por lo que, el estilo de la esposa de Will Smith también ha experimentado unos cuantos cambios, "Mucha gente me ha estado preguntando por qué llevo tantos turbantes. Bueno, no he hablado mucho del tema. No me resulta sencillo, pero voy a hacerlo", ha explicado Jada a través de su nueva serie de pláticas para Facebook, titulada 'Red Table Talk'.

"Tengo problemas de pérdida de pelo. Cuando empezó a suceder, estaba aterrorizada. Un día estaba bañándome y me quedé con unos cuantos mechones en la mano, y entré en pánico: 'Dios mío, ¿me estoy quedando calva?'. Fue una de las pocas ocasiones en mi vida en las que me puse a temblar de miedo. Por eso me corté el pelo, y por eso sigo haciéndolo".

Pese a la angustia que le pueda causar la perspectiva de que su alopecia continúe empeorando, en especial debido que su carrera la hace imagen pública, Jada intenta no darle más importancia de la justa y necesaria.

"Intento verlo desde una perspectiva espiritual, pensando que hay un poder superior que quita muchas cosas a mucha gente. Hay personas ahí fuera que padecen cáncer, o que tienen hijos enfermos. He visto cómo ese poder superior les arrebata distintas cosas cada día. Afrontar mi problema desde esa perspectiva me ha ayudado".