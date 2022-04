Jada Pinkett Smith revela que tuvo adicción a las drogas y a la pornografía

La actriz hizo profundas revelaciones sobre su pasado

De nueva cuenta la actriz Jada Pinkett Smith causó controversia tras sincerarse con sus fans y hablar sobre temas de su pasado, entre estas reconoció que tuvo problemas con las drogas y la pornografía.

La polémica que generó Will Smith al golpear a Chris Rock en la más reciente entrega de los premios Oscar no ha hecho más que aumentar el interés mediático por su matrimonio y en esta ocasión la pareja volvió a ser blando de críticas en redes sociales.

Recientemente fueron filtrados antiguos testimonios de la actriz durante un episodio de Red Table Talk en donde asegura que “realmente no quería casarse” con Smith, pues dijo que lo hizo solo porque era joven y estaba embarazada de su primer hijo en común.

Jada Pinkett Smith hace profundas revelaciones

La actriz hizo se sinceró en el programa durante un episodio de Red Table Talk.

La esposa de Will Smith detalló que antes de su boda atravesó un momento complicado en el que consumía toda clases de sustancias y mantenía relaciones sexuales de forma compulsiva. Según cita la revista Quien, eventualmente la famosa intentó frenar esas adicciones refugiándose en la pornografía, pero solo consiguió crear un nuevo problema.

“Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día”, declaró la actriz al agregar que “quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”.

Además, la estrella de 'Matrix' aseguró que cuando su hija Willow cumplió 11 años, mantuvo una conversación muy sincera con ella acerca del peligro que implica ver cierto tipo de material para adultos, pues dijo que en su familia han apostado por fomentar el tema de la comunicación.

¿Qué edad tiene Jada Pinkett Smith?

La actriz es esposa de Will Smith desde 1997.

La actriz y productora nació el 18 de septiembre de 1971 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 50 años de edad. Si quieres conocer más sobre la esposa de Will Smith en La Verdad Noticias te recomendamos: Jada Pinkett Smith lucha por aceptar la alopecia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!