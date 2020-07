Jada Pinkett Smith niega que Will Smith le dió “permiso” para tener una aventura/Foto: CNN

Jada Pinkett Smith ha negado enérgicamente las afirmaciones del cantante August Alsina de que tuvo una aventura con ella después de que su esposo, Will Smith, le dio su bendición a la relación.

Los representantes de Pinkett le dijeron a Page Six que las afirmaciones de Alsina son "absolutamente no ciertas" después de que hizo la sorprendente denuncia en una entrevista con Angela Yee para promocionar su nuevo álbum.

Alrededor de los 18 minutos, Alsina afirma: "De hecho, me senté con Will [Smith] y tuve una conversación debido a la transformación de su matrimonio a una relación de vida ... Me dio su bendición".

Alsina, de 27 años, dijo que su hijo Jaden le presentó a Pinkett, de 48 años, en 2015. Él dice que estuvo de vacaciones con la familia en Hawai en 2016 y se enamoró de Pinkett, y dijo: "Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y realmente y realmente, realmente amo y tengo mucho amor por ella.”

El cantante continuó: “Me dediqué a ello, me entregué por completo, hasta el punto de que puedo morir en este momento y estar bien al saber que realmente me entregué a alguien".

Alsina agregó: “Realmente amé a una persona, experimenté eso y sé cómo se siente, y algunas personas nunca lo entienden en esta vida. Sé que estoy completamente bendecido y esta conversación es difícil porque es tanto, que sería difícil de entender para la gente, pero una vez que comienza a afectarme a mí y a mi medio de vida, tengo que hablar sobre mi verdad".

¿Jada Pinkett y Will Smith tienen una relación abierta?

No está claro cuándo terminó la supuesta aventura, pero Smith dijo anteriormente que él y Jada Pinkett Smith "rompieron" en su matrimonio y "volvieron a estar juntos" para evitar el divorcio.

Durante la entrevista, Yee preguntó: "¿Es decepcionante que ella [Pinkett] nunca se haya dirigido a ti, porque como tu dijiste, perdió oportunidades?"

"Realmente ni siquiera puedo pensar en eso porque solo soy responsable de mí mismo, verdad", respondió Alsina. “Y yo solo soy responsable, ya sabes. lo que hago. Cuando estoy reprimiendo y reprimiendo cosas y comienza a afectarme. Tengo que abordarlo. Siempre me mantengo sólido porque nunca quiero ser la persona que genere confusión".

Se rumoreaba que la canción de 2009 de Alsina "Nunya" era sobre Pinkett. Alsina dijo: "No creo que sea importante que la gente sepa lo que hago, con quién me acuesto, con quién salgo... Pero en este caso es muy diferente porque, como dije, hay tantas personas que me están mirando de reojo”.

Como una de las parejas más estables de Hollywood, Jada y Will han tenido dos hijos: Jaden y Willow. Sin embargo, el actor es padre de Trey Smith, hijo de su primer matrimonio. No obstante, la relación de Pinkett y Smith cada vez es más polémica/Foto: Pinterest

“He perdido dinero, amistades, relaciones y creo que es porque la gente no necesariamente sabe la verdad. Pero nunca he hecho nada malo". Añadió de la familia Smith: “Amo a esas personas literalmente como mi familia. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Son personas hermosas".

Jada Pinkett Smith respondió contundentemente a las preguntas del medio Page Six diciendo: "¡Absolutamente no es verdad!"