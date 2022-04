Jada Pinkett Smith cree que Will Smith "exageró" al defenderla de Chris Rock

Las declaraciones de la esposa del actor han causado gran controversia en las redes sociales.

Todo parece indicar que Will Smith seguirá siendo tema de conversación en las redes sociales tras el violento altercado que protagonizó junto a Chris Rock en la pasada entrega de los Premios Oscar, pues ahora se ha dado a conocer que su esposa Jada Pinkett Smith considera que su reacción fue exagerada.

De acuerdo a las declaraciones de una fuente cercana a la actriz, ella no está enojada con su esposo pero si le gustaría que no hubiera ocurrido dicho altercado. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella considera que su reacción fue exagerada, además de que siente que no necesitaba que la defendieran de la broma del comediante.

Una fuente cercana a la actriz asegura que ella no necesita ser defendida en ese momento.

“Fue él quien reaccionó de forma exagerada; él lo sabe, ella lo sabe… Ella no es una de esas mujeres que necesita protección, él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección, es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, declaró la fuente en exclusiva al sitio US Weekly.

Renuncia a la Academia y se interna para tratar su ira

Ante la ola de críticas que recibió por golpear a Chris Rock, el actor ha decidido renunciar a ser miembro de la AMPAS.

Tras el incidente ocurrido en los Premios Oscar, el actor recibió duras críticas en redes sociales y amenazas de sanción por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, motivo por el cual decidió disculparse y al mismo tiempo anunciar su renuncia como miembro al asegurar que su actuar fue ofensivo, doloroso e inexcusable.

“Me gustaría disculparme públicamente, estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, declaró Will Smith, quien ha tomado la decisión de internarse en una clínica de rehabilitación para controlar sus problemas de ira.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, fue el pasado 27 de marzo cuando Will Smith cacheteó a Chris Rock por burlarse de su esposa en la entrega de los Premios Oscar 2022. Recordemos que el comediante hizo una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, misma que no fue del agrado del actor.

