Jada Pinkett Smith CONFIRMA su romance con August Alsina ¿Qué dice Will Smith?

Jada Pinkett Smith, rompió el silencio sobre su relación con Will Smith, durante el episodio del viernes de Red Table Talk, confirmando los rumores de una relación romántica con el cantante, August Alsina.

Al principio del episodio de Red Table Talk, también contó con la participación de su esposo, Will Smith, frente a quien, Jada Pinkett Smith confirmó que se metió en "un tipo diferente de enredo" con August Alsina. Smith luego aclaró que era "una relación".

En Red Table Talk, la esposa de Will Smith le confiesa romance con August Alsina

Jada Pinkett Smith explicó que la conexión de su familia con August Alsina comenzó por la preocupación por la salud del cantante, que ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que Pinkett Smith y Will Smith estaban pasando por un mal momento. "Básicamente rompimos", dijo la anfitriona del programa.

Jada Pinkett Smith y Will Smith terminan temporalmente

"Yo terminé contigo", dijo Will Smith entre risas. "Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo ... Realmente sentí que podríamos haber terminado".

"Tenía mucho dolor y estaba muy afectada", dijo Jada Pinkett Smith. "En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo”.

"A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a una gran cantidad de inmadurez emocional, inseguridad emocional, y pude hacer una curación realmente profunda", agregó.

Mientras Jada Pinkett Smith se descubría a sí misma y analizaba su matrimonio, August Alsina fue quien terminó toda comunicación, lo que llamó "comprensible". Los dos no han hablado desde entonces, aseguró la esposoa de Will Smith.

Jada Pinkett Smith luego dijo que ella y Will Smith "han llegado a ese nuevo lugar de amor incondicional".

Red Table Talk tiene episodio sin filtros

La actriz / presentadora, Jada Pinkett Smith anunció la noticia sobre su participación en Red Table Talk en un tuit del 2 de julio escribiendo: "Hay algo de curación que debe suceder ... así que me llevaré a mí misma a la Mesa Roja", dejando a los espectadores y comentaristas en línea con nada más que su propia especulación.

There’s some healing that needs to happen…so I’m bringing myself to The Red Table. — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) July 2, 2020

En una entrevista el 30 de junio con la copresentadora de The Breakfast Club, Angela Yee, August Alsina afirmó que se sentó con Will Smith y tuvo una conversación después de que él y Jada Pinkett Smith fueron presentados por su hijo, Jaden Smith, en 2015.

"Debido a la transformación de su matrimonio a la sociedad de la vida ... él me dio su bendición", dijo August Alsina. “Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y realmente y realmente, realmente la amé profundamente y tengo mucho amor por ella. Me dediqué a ello, lo entregué por completo, hasta el punto de que puedo morir en este momento y estar de acuerdo con saber que realmente me entregué a alguien.

August Alsina revela romance con Pinkett Smith pero Will Smith lo niega

“Amo a estas personas. Realmente, realmente lo hago ”, dijo Alsina sobre la familia Smith. "Nunca he estado enamorado de esa manera. Alejándome de eso me masacré. Estoy temblando en este momento porque casi me mata. No casi ... lo hizo. Me empujó a ser otra persona, mi yo más nuevo. Me rompió ".

El tweet de Pinkett Smith fue la primera vez que aludió públicamente a las afirmaciones de Alsina, ya que previamente había negado la historia a través de su representación. También había negado los rumores de que ella y su esposo Will Smith tenían una relación abierta.

Tras las declaraciones de Alsina, Will Smith también negó (a través de representantes) que dio "permiso para el asunto".

Red Table Talk se estrenó en mayo de 2018 en Facebook Watch y presenta a la madre de Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris, y a su hija, Willow. El programa de entrevistas en vivo se centra en una amplia gama de temas como la maternidad, el racismo, la adicción y el amor, y cada mujer aporta su perspectiva única e historias de vida personales sinceras.

Jada Pinkett Smith y Will Smith han estado casados desde 1997. Tienen dos hijos, Jaden, de 21 años, y Willow, de 19, mientras que el hijo de Will de un matrimonio anterior, Trey, tiene 27.