Jacqueline Bracamontes dispuesta a trabajar con William Levy tras su escándalo

Jacky Bracamontes trabajaría con William Levy sin problemas.

Luego de que Jacqueline Bracamontes y William Levy cautivaron al público durante su protagónico en la telenovela Sortilegio, romance que traspasó la pantalla chica por un corto tiempo, la actriz reveló que no descarta volver a trabajar con su colega.

Su amor traspasó la pantalla chica.

Tras su trabajo en la telenovela Sortilegio, Jacqueline y William tuvieron un fugaz romance, a pesar de que el cubano aún se encontraba casado con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen juntos.

Recientemente en la presentación de los premios TV y Novelas, la Bracamontes fue cuestionada sobre si su incursión en cualquier proyecto se ve coartada por los compañeros que la puedan acompañar en el mismo, a lo que contestó:

“Pues fíjate que uno nunca sabe con quién le va a tocar trabajar el día de mañana, según dependiendo el proyecto, obviamente no vas a decidir meterte a un proyecto por el compañero con el que vas a trabajar sino que son muchas otras cosas las que te guían a tomar una decisión, pero no estoy así como que quiero trabajar con tal”.

Posteriormente el nombre de William salió a relucir, momento en que Jacqueline Bracamontes, de 38 años de edad, no declinó trabajar nuevamente con él.

“Pues digo, hay que ver el proyecto y si se dan las cosas con mucho gusto, pero ahorita no estoy trabajando como protagonista porque no me da la vida, pero no sé, hay que ver, depende el proyecto”, concluyó.

Cabe recordar que los rumores sobre el romance entre Jacqueline Bracamontes y William Levy surgieron el 2009 cuando fueron protagonistas de Sortilegio, sin embargo en ese momento todo fue un rumor, ya que ninguno confirmó ni negó nada.

William y Jacky fueron protagonistas de Sortilegio.

Y hace unos meses cuando Jacky lanzó su libro ‘La pasarela de mi vida’, donde reveló muchos secretos, confirmó que ella y el cubano si tuvieron una relación fugaz.

En su libro Jacky abrió su corazón y contó muchos secretos.

Durante una entrevista por la promoción de su libro, Jacky recordó el momento en que Levy la llamó para decirle algo:

“Dije… me va a pedir que sea su novia. Porque él me había dicho, ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados’ y por eso estábamos saliendo como viendo qué pasaba”, relató durante la charla.

Además señaló que ua cosa los mantenía unidos y ella lo recuerda con toda claridad.

“Había mucha química, nos llevábamos muy bien, la pasamos muy bien juntos, nos divertíamos”.

Sin embargo todo lo bonito que ella tuvo con el actor se vino abajo cuando Levy le confesó que tendría un segundo hijo con Elizabeth Gutiérrez:

“Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces dije, ¿cómo? ¿Por el Espíritu Santo?”, señaló la actriz.

Hoy la guapa tapatía está felizmente casada con Martín Fuentes y tiene tres hijas y en contadas ocasiones demuestra el amor que le tiene a su familia, ya que en sus redes sociales comparte los momentos más divertidos y amorosos que pasan juntos.