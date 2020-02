Jacqueline Bracamontes dio los detalles detrás de sus candentes escenas de sexo

Jacqueline Bracamontes fue una de las invitadas de esta semana al programa “Netas Divinas” del canal Unicable, y en entrevista con el grupo de conductoras reveló un poco de los secretos detrás de las candentes escenas de sexo que ha protagonizado durante su carrera en las telenovelas.

Jacqueline Bracamontes da detalles sobre sus candentes escenas de sexo

Una de esas historias fue como durante la grabación de una de esas escenas candentes tuvieron que cortarle su ropa interior y ponerle cinta adhesiva en su busto para poder realizar la escena.

“Es culpa de Carla Estrada, estábamos en otra escena, otra de las 200 que hubo en la novela, entonces estaba yo acostada con el hombre a lado (…) Llega Carla y me dice 'es que me estorba tu calzón porque quiero que se vea toda tu pierna así ¿te importa si te corto tu calzón?' y pues Carla me debes un calzón, entonces me lo cortó pero le digo 'no me hagas moverme”, explicó Jacqueline Bracamontes.

Aunque Jacqueline Bracamontes no especificó en qué telenovela ocurrió la infame escena para que tuvieron que cortarle su ropa interior, muy probablemente se trataba de “Sortilegio”, novela que protagonizó con William Levy y que fue producida por Carla Estrada.

Jacky Bracamontes en “Sortilegio”

Sortilegio, fue una de las telenovelas más exitosas de Jacqueline Bracamontes, que llamó en extremo la atención debido a las candentes escenas de sexo que la actriz y William Levy debían interpretar.

La novela de Carla Estrada fue nominada a varios premios a las telenovelas e incluso ganó algunos como fue el caso de un Premio Juventud a “Chica que me quita el sueño”, entregado a Jacqueline Bracamontes.

También te puede interesar: Jacky Bracamontes se va a Tv Azteca si le ofrecen "La Voz

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana