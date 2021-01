Jacqueline Bracamontes admite que rechazó varios protagónicos en los últimos años/Foto: El Intra News

La actriz Jacqueline Bracamontes está de vuelta en las telenovelas después de 10 años lejos de los melodramas de televisión. La artista de 41 años se siente muy emocionada de estar de vuelta, y admitió que tuvo que rechazar varios papeles protagónicos antes de aceptar estar en “La Suerte de Loli”.

En una entrevista con la revista People en Español, Jacky explicó que tuvo que alejarse de la actuación para poder dedicarse a la crianza de sus cinco hijas. Y es que la talentosa estrella dijo que durante mucho tiempo recibió ofertas importantes para papeles protagónicos, pero tuvo que desistir, ya que era acudir a grabaciones que duraban hasta un año.

“Gracias a Dios sí me llegaron ofertas de varios protagónicos; entre ellos 2 con Telemundo que los vi al aire y dije: 'Guau, me hubiera encantado'. Me he sentido muy honrada”, declaró.

“Cada vez que me habla un productor y me platica es un regalo y lo agradezco muchísimo. Ahora sí que el ego se alimenta tantito cuando recibo esas llamadas”, dijo la actriz.

“Pero, por otro lado, no es que tenga 1 hijito que lo pueda encargar, tengo 5 que están muy chiquitas y me es difícil, sobre todo cuando me proponen un proyecto de 8 meses, 1 año”, confesó.

“Si a lo mejor me dicen 1 mes, 2 meses, una serie corta, puedo contemplarlo, como lo hice ahora con La suerte de Loli, pero un proyecto largo sí me cuesta mucho trabajo porque tengo que estar cerquita de mis hijas”, detalló la orgullosa mamá.

Jacqueline Bracamontes declaró en su entrevista que fue gracias al apoyo de su esposo Martín Fuentes que ella pudo retomar su carrera actoral. Puesto que el empresario se volvió “padre y madre” en México mientras Jacky estuvo grabando en Miami.

Jacky Bracamontes estaba nerviosa al volver a actuar

Aunque la mexicana estuvo trabajando como conductora de televisión durante los últimos años, reconoció que regresar a la actuación la puso muy nerviosa.

“Había hecho películas, pero esto era diferente, era regresar a la televisión, algo que me hizo llegar hasta donde estoy. Fue algo muy lindo, pero sí te confieso que me puse nerviosa”, expresó.

La artista comentó que ya que su última telenovela fue “Sortilegio” en 2009, sentía que había perdido un poco la práctica para realizar el trabajo actoral: “Empecé a respirar profundo y a hacer mis ejercicios porque decía: 'Voy a hablar y no me van a salir las palabras'”, recordó.

Jacky está muy contenta de regresar a la actuación lo hará junto a Silvia Navarro en “La Suerte de Loli”, una producción de Telemundo. ¿Estás emocionad@ por ver a Jacqueline Bracamontes nuevamente actuando? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

