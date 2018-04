Jacqueline Bracamontes: ¡Una víctima más del acoso sexual!

El caso de la reportera María Fernanda Mora, quien desempeña en la cadena de televisión Fox Sports, fue muy sonado en redes sociales y en diversos medios de comunicación, luego de haber realizado una denuncia en contra de alguno de los aficionados del Club del Guadalajara, pues aseguró que había sido víctima de acoso mientras festejaban su triunfo en la final de la Concachampions. Por lo que la actriz Jacqueline Bracamontes salió con un argumento en el que manifestaba su defensa y revela que también padeció este tipo de hostigamientos cuando ella cubría eventos deportivos.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h

Jacqueline Bracamontes fue cuestionada en un evento de moda, realizado en la CDMX por lo que había hecho la afición chivista; ya que Jacqueline Bracamontes es originaria de Guadalajara Jalisco, respecto a la pregunta; ella respondió:

Posteriormente, Jacqueline Bracamontes fue solidaria con la reportera de deportes y volvió a ratificar, que tanto los hombres como las mujeres deben estar seguros en eventos similares al que se realizó.

“Ni modo que entrevistes con 30 de seguridad detrás de ti para que nadie se te acerque, pues no, el chiste es que estés ahí con el público, y después del partido esas cosas pasan, pero no deberían de pasar, hay que respetar a la mujer”.

Lo intrigante fue que después de permanecer muchos años en el medio, Jacqueline Bracamontes nunca mencionó como la habían tratado cuando realizaba la misma labor, por lo que se le preguntó si había pasado por la misma situación y ella dijo:

“cuando estuve trabajando en los estadios, que la gente toma, a mí me agarraron una pompa, me dieron beso en la boca, o sea, uta, a mí me dio mucho coraje y me hervía la sangre, pero ¿quién era?, o sea quien me agarró así bien, volteo y (había) 30 personas (¿a quién le hechas la culpa?)” afirmó.