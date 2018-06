Jacob Elordi y Zendaya protagonizarán nueva serie de HBO

Si tú eres de las personas que aún no han disfrutado de la película romántica The Kissing Booth en Netflix, tal vez aún no hayas tenido la oportunidad de enamorarte del guapísimo actor, Jacob Elordi, quien saltó al estrellato este 2018 después de debutar esta cinta en la plataforma streaming junto a su novia, la también actriz, Joey King. Ahora, Jacob Elordi y Zendaya protagonizarán nueva serie de HBO.

Jacob Elordi y Zendaya protagonizarán 'Euphoria', la nueva serie de HBO que es una adaptación israelí de la serie del mismo nombre.

'Euphoria' nos llevará a traves de una historia de drogas, sexo, identidad, trauma, redes sociales, el amor y la amistad, contada por Rue, una chica de 17 años que tiene problemas con las drogas y es mentirosa. Rue será interpretada por Zendaya.

Además de Zendaya y Jacob Elordi, el episodio piloto contará con estrellas como Brian Bradley, Angus Cloud, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Nina King y Hunter Schafer.

Aún no tenemos más detalles sobre el personaje que interpretará Jacob Elordi ni los demás miembros del cast. Sin embargo, sabemos que los nombres se han cambiado de la versión original, por lo que no podemos tener en claro quién interpretará a quién o si los mismos personajes saldrán en 'Euphoria'.

La serie original salió al aire entre 2012 y 2013 y tuvo solamente 10 episodios. Hasta ahora, HBO sólo ha ordenado el episodio de la serie y, si todo sale bien, podría ser que tengamos a Jacob Elordi junto a Zendaya durante una temporada completa.