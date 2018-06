Jacob Elordi de The Kissing Booth protagonizará una aterradora película de terror

A raíz del exitoso lanzamiento de la película romántica The Kissing Booth, una cinta original de Netflix, todos los actores juveniles han dado un brinco increíble al mundo y comienzan a darse a conocer entre los fans y porque no entre el mundo del cine para que sean tomados en cuenta para más proyectos, un claro ejemplo es el caso del guapísimo actor Jacob Elordi que protagonizará una aterradora película de terror.

El actor de origen australiano, Jacob Elordi, de 20 años de edad, es mejor conocido por su papel protagónico en The Kissing Booth, película romántica de Netflix y por su incipiente romance con su brillante coprotagonista, Joey King, pero eso podría estar a punto de cambiar.

Y es que gracias a la película basada en la exitosa novela de Beth Reeckles, Jacob Elordi, no solo va a actuar en un nuevo show de HBO, Euphoria, al lado de la actriz y cantante, Zendaya, sino que también encabezará una nueva película de terror llamada The Mortuary Collection .

La nueva película de terror de Jacob Elordi, The Mortuary Collection, está escrita y dirigida por el temible rey de la película Ryan Spindell.

The Mortuary Collection cuenta la historia de una joven que tropieza con un depósito de cadáveres y pronto se ve sometida a un mundo de horror. Para hacer las cosas aún más emocionantes, al parecer, se basa en cuatro subgéneros principales de terror: slasher, monstruo, fantasma y thriller.

Además, The Mortuary Collection saldrá en algún momento más adelante este año. En otras palabras, vamos a ser bendecidas con una nueva película de Jacob Elordi en cuestión de meses.

Jacob interpretará el papel de Jake en la película y hasta el momento se sabe poco acerca de su personaje pero, considerando cuán talentoso es el actor, imaginamos que su actuación será increíble. Si es tan bueno como el papel que desempeño como Noah Flynn en The Kissing Booth, nos espera un regalo.

The Kissing Booth- May 11th Netflix Una publicación compartida por Jacob Elordi (@jacobelordi) el 27 de Abr de 2018 a las 4:19 PDT

Jacob protagonizará junto a otros talentos como Barak Hardely (Master of None), Brennan Murray (Jane the Virgin) y Emma Horvath (Like.Share.Follow.) En la nueva función muy esperada. Aún no se ha publicado un avance, pero nos aseguraremos de que lo actualicemos tan pronto como lo haga.

No podemos esperar para verlo y descubrir qué más estrellas Jacob tiene a continuación.