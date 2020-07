Jacob Elordi: 5 datos que te enamorarán aún más del actor de The Kissing Booth/Foto: Teen Vogue

Independientemente de si te has enamorado de Jacob Elordi desde The Kissing Booth de Netflix o Euphoria de HBO, no se puede negar lo encantador e increíblemente digno que es.

Jacob interpreta al novio de Elle, Noah, en The Kissing Booth 1 y 2, pero no fue hasta que interpretó a un atormentado galán llamado Nate en Euphoria que realmente conquistó a millones. Si eres como yo y quieres saber más sobre Jacob, aquí hay cinco datos divertidos sobre él.

Edad de Jacob Elordi

Jacob nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia, lo que lo convirtió en cáncer. Eso significa que la estrella hace poco cumplió 23 años.

El Cáncer es un signo de agua y sus rasgos incluyen lealtad, simpatía y tenacidad. Jacob asistió al St. Joseph's Nudgee College para drama en Boondall, Australia, pero ahora reside en Los Ángeles.

Los romances de Jacob Elordi

Jacob estuvo vinculado anteriormente a su coprotagonista de The Kissing Booth, Joey King, pero se separaron en 2019.

"Todo lo que realmente puedes hacer en ese momento es apagar el teléfono y meterte en la cama de tu hermana y mirar Friends con ella, porque cuando estás pasando por algo y el mundo quiere pasarlo contigo o [quiere] obtener cada detalle de ti al respecto, es realmente difícil. Algunas de estas cosas son solo para ti", dijo Joey en un entrevista con Refinery29 en marzo de 2019.

Después de su romance con Joey, Jacob parece haber seguido adelante con su coprotagonista Euphoria, Zendaya. Los rumores de citas han estado circulando desde que fueron vistos de vacaciones juntos en Grecia en agosto de 2019, y aunque el actor australiano de 23 años negó previamente los informes, diciendo que Zendaya era como su "hermana", la pareja fue vista besándose en Nueva York en febrero.

La actriz de Spider-Man y el actor de Euphoria no pudieron ocultar más su romance, y desde hace unos meses han sido captados juntos. Sin embargo se dice que Elordi también ha estado saliendo con la hermana de su mejor amigo, Talia Richman. ¿Quién de las dos será su novia oficialmente?/Foto: Youtube

La película con la que saltó a la fama Jacob

Aunque Jacob apareció previamente en la comedia de 2018 Swinging Safari con Kylie Minogue y Guy Pearce, su papel de Noah Flynn en The Kissing Booth de Netflix fue la película que lo puso en escena.

La altura de Jacob Elordi

Según Google, Jacob mide 6 '4", es decir, 1.93 m, aproximadamente. ¡Es muy alto!

Jacob admira la carrera de Heath Ledger

"El coprotagonista de mis sueños definitivamente sería Heath Ledger", reveló en una entrevista con IMDB. "Ha habido muchas veces en Hollywood en las que he querido tirar la toalla y he visto algo que ha dicho o visto en su viaje, y me ha hecho sentir muy bien".