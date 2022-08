Jacky Ramírez: así ha sido su controversial paso por Survivor México

Con solo ver los avances de Survivor México, los fans de la influencer Jacky Ramírez identificaron que ella sería la nueva integrante del reality, pero al ser una ex aca shore, su presencia causó sorpresa en sus compañeros de la tribu Halcón.

Al principio, Karim expresó que le “pesaba” un poco el hecho de que no aportara puntos, pero que tendrían que aprender a soportarlo porque tenía inmunidad al ser su primera semana en las playas de la República Dominicana.

“El saber que Jacky se va a tener que quedar y su llegada fue desconcertante, pero creo que es muy buena niña, muy divertida, aporta alegría, pero lo que no aporte en los juegos nos vamos a tener que aguantar, esta semana la tendremos becada”, mencionó el integrante de la tribu para hacer referencia a la inmunidad.

Jacky Ramírez en Survivor México

Cabe señalar que en esta competencia, los integrantes que entran como refuerzo tienen una semana de tolerancia y aunque su equipo pierda le inmunidad grupal, no pueden votar por ellos para el juego de la extinción.

Ya que Jacky no pudo ni recolectar caracoles ni darles puntos a sus compañeros de Halcones, tomó la decisión de renunciar a su inmunidad, determinación que fue aplaudida por la tribu e incluso sorprendió al conductor Carlos Guerrero.

“Es la primera vez que veo un juego así, para mi tribu es la competencia más importante de la semana y ellos están super unidos, yo llevo una semana aquí, no he podido aportar tanto como yo hubiese querido, yo sé que quieren estar una semana más juntos, me quiero ganar un lugar en la tribu, quiero que no se tome en cuenta la inmunidad, no voy a dar el mil, quiero ganarme un corazón en sus corazones y demostrarles o demostrarme que claro que soy capaz, igual que Nahomi, igual que Cuchao”, dijo la ex acashore.

Finalmente se batió en duelo con Cristian en el juego de la extinción y consiguió su permanencia una semana más, en sus propias palabras, explicó que ella trabajaba mejor bajo presión, pues no tenía la confianza de que no sería eliminada.

La temporada en la que esta influencer participó en Acapulco Shore fue la octava. Desde que entró a la mansión de Acapulco, ella dejó en claro su intención de crear polémica y destacar entre toda la fiesta y el “degenere”. Cabe señalar que anteriormente formó parte de Enamorándonos.

“Hola, yo soy Jacky y voy estar en la nueva temporada de Acapulco Shore. Obviamente yo voy a ser el alma de la fiesta y quiero hacer muchísimas amigas y pasármela poca madre con todos. En tres palabras quiero que la vacación no falte, excesos y obviamente las carcajadas. Para mí el espíritu Shore no se puede describir con palabras pero soy yo en todo su esplendor”, fueron las palabras de la influencer para un video promocional del reaility de MTV.

Pero una vez dentro del reality, comenzó a tener una gran cantidad de polémicas, peleas físicas y algunas enemistades con otras acashores, principalmente con Nacha; aunque hacia el final hubo una “reconciliación”. Además, llegó un punto en que incluso fue expulsada de la casa junto a Fer.

La tercera tribu de Survivor México

Esta nueva tribu se llama Los Otros y está conformada por algunos participantes que ya habían sido “eliminados”, además de dos integrantes cuyo destino se decidió por mutuo acuerdo. La noticia se dio durante un Concejo Tribal Extraordinario y durante todo el capítulo se mantuvo en suspenso lo que ocurriría con Kenta y Julián.

Cabe señalar que la implementación de una tercer tribu es un recurso que no se había usado en las primeras dos temporadas.

Finalmente, el conductor Carlos Guerrero, mejor conocido solo como Warrior reveló que los expulsados más recientes no habían regresado a México realmente.

Cata explicó el pasado 3 de agosto que cuando perdió en el Juego de la Extinción esperaba que hubiera terminado su participación en el reality, pero se mantuvo algunos días “en el exilio” sobreviviendo sola hasta que llegaron sus nuevos compañeros.

“Fui tratada como si siguiera en la competencia”, mencionó.

