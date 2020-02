Jacky Bracamontes usaba cinta adhesiva para cubrir sus "NENAS" en las telenovelas

Jacqueline Bracamontes era una de las estrellas consentidas de las telenovelas de Televisa. Sus éxitos melodramáticos como “Sortilegio”, “Rubí”, “Heridas de amor” y “Las tontas no van al cielo” la convirtieron en una de las actrices más cotizadas de la televisión mexicana.

La actriz que actualmente tiene 40 años de edad no sólo es uno de los rostros más bellos y angelicales de la pantalla chica, sino que también demostró poseer un gran talento actoral; su carisma la llegó a colocarse ya no solo en el mundo de las telenovelas, sino también en la parte de la conducción de programas de televisión.

Aunque actualmente Jacky Bracamontes ya no sea más actriz de melodramas después de que se convirtió en madre, sí continúa recordando todo lo que debía de hacer para poder grabar las telenovelas que protagonizó; algunas no fueron nada fáciles.

Algo que muy pocos sabían que tuvo que hacer la actriz, es que para grabar sus escenas de sexo para alguna telenovela, Jacky no podía usar un brasier convencional, así que tenía que emplear los bra que se adhieren al cuerpo.

Sin embargo, durante una escena candente para la telenovela “Heridas de amor”, donde tenía que aparecer teniendo relaciones sexuales con el actor Guy Ecker, Jacky Bracamontes no tenía su bra especial, así que tuvo que colocarse cinta adhesiva gris para poder cubrirse sus nenas y así evitar sentirse incómoda en la grabación, así lo reveló la actriz durante un programa de “Netas Divinas”.

"Ya como en mi tercera novela aparecieron los brasieres que se pegaban, pero antes no existían (…) Entonces tenías que usar un bra especial con el que yo me sentía feliz porque estaba bien tapada aunque tomaban mi espalda desnuda, pero en una escena con Guy Ecker en 'Heridas de amor' no teníamos ese bra, y en la escena querían literal que Guy estuviera echado ahí y yo sentada de espalda. Me tuve que poner de ese tape gris que se pega muchísimo (en forma de cruz sobre los pezones) y me acuerdo que la cara de Guy cuando me quité la bata fue como: ¡Estoy haciendo el amor con un extraterrestre!”, expresó Jacky Bracamontes.