Jacky Bracamontes reveló cómo fue “ECHAR PASIÓN” con Eduardo Santamarina ¡Atrevida!

La famosa conductora Jacky Bracamontes ha dejado atónitos a sus fans en las redes sociales, luego de que hiciera una revelación que no es para menos que hayan quedado pasmados, pues habló de las escenas pasionales con el actor Eduardo Santamarina.

Hay que destacar que la ex reina de belleza está concentrada desde hace algunos años en su carrera como conductora; pero en sus inicios, participó en telenovelas como ‘Rubí’ en 2004, donde tuvo su primera escena de pasión en la pantalla chica al lado de Eduardo Santamarina y en la cual afirmó que fue “malísima”.

La revelación de Jacky Bracamontes

Jacky Bracamontes reveló cómo fue “ECHAR PASIÓN” con Eduardo Santamarina ¡Atrevida!

Fue a través un programa especial de ‘El Señor de los Cielos’ en Telemundo, que la tapatía indicó que al ser la primera ocasión que realizaba ese tipo de secuencias, se puso muy nerviosa y acepta que no fue su mejor trabajo.

“Fui malísima (…) Son bien complicadas y más la primera vez que te toca hacerlas. Me acuerdo que estábamos en Las Vegas, en una suite espectacular. Lalo encima de mí y yo así ‘Jacky mueve las manos’ y fui muy mala”, expresó la esposa de Martín Fuentes.

No conformándose con esas revelaciones, Jacky Bracamontes, también reveló qué actor es el que mejor la besó durante sus protagónicos de telenovelas, ya que la estrella trabajó en melodramas junto a Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina en ‘Rubí’, con Guy Ecker realizó ‘Heridas de amor’, Jaime Camil fue su pareja en ‘Las tontas no van al cielo’ y con William Levy grabó ’Sortilegio’.

“Yo les tengo que confesar algo pero Estela (esposa del actor) no me juzgues por lo que voy a decir, pero yo hice varias telenovelas, tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker. No le digan a nadie. Estela no te enojes conmigo”, sentenció entre risas la estrella de televisión.

Jacky Bracamontes reveló cómo fue “ECHAR PASIÓN” con Eduardo Santamarina ¡Atrevida!

TE PUEDE INTERESAR: Jacky Bracamontes luce CUERPAZO después de sus cirugías ¡Mamacita!

Cabe destacar que Jacky Bracamontes se alejó de las telenovelas desde hace un par de años para enfocarse más en su faceta de mamá y centró su carrera profesional solo en la conducción; sin embargo, hace unas semanas indicó que el 2020 significará su regreso a la actuación, aunque no especificó qué proyecto la traerá de regreso.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana