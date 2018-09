Jacky Bracamontes revela la reacción de su esposo al saber el sexo de sus bebés

La conductora Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, quienes confirmaron hace un par de meses que serían papás nuevamente y de gemelos, aunque ellos había ocultado la noticia debido a que el embarazo de la estrella era delicado.

Las bebés de la conductora Jacqueline Bracamontes podrían nacer para el mes de diciembre o en el año nuevo durante enero.

Recordamos que Jacky Bracamontes había tenido la ilusión de tener un varón, cabe mencionar que en su cuenta social de Instagram ha compartido con todos sus seguidores la noticia de que está esperando a dos niñas.

Durante la entrevista Jacqueline Bracamontes mencionó cual fue la reacción de su esposo, ella comentó lo siguiente:

‘Me dijo, ‘¿sabes qué? Está bien que no venga un niño porque me he dado cuenta que las mujeres son unas fregonas y así van a ser mis hijas. Yo me voy a encargar de que sean así’.