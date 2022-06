Jacky Bracamontes modela vestido de látex burdeos, moda para mujeres de 40

Jaky Bracamontes modela vestido de látex burdeos, moda para mayores de 40

Jacky Bracamontes, una de las actrices mexicanas que ha incursionado en su carrera como presentadora, presume su excelente figura al realizar una sesión de modelaje portando un vestido de látex burdeos que fue diseñado para mujeres de 40 años de edad y más.

Dicha sesión fue capturada por un importante fotógrafo, Uriel Santana, y fue compartida por la mexicana en su cuenta oficial de Instagram. La publicación ya tiene un total de 7,508 likes y una gran cantidad de mensajes de admiración.

En la foto se le puede ver sentada en una banca, luciendo el hermoso vestido en conjunto de unos brillantes aretes, que a pesar de su tamaño no opacan la belleza de la actriz. Otro detalle importante es que optaron por descartar los zapatos y a pesar de estar descalza no se pierde la sofisticación de la ex concursante del certamen de belleza mexicano.

Jacky Bracamontes modelando el vestido de látex burdeos. Fuente: Instagram.

Jacky Bracamontes ha modelado diversos conjuntos de moda

Jacky Bracamontes modela vestido. Fuente Instagram.

Este vestido de látex burdeos no ha sido la única prenda que ha modelado Jacky Bracamontes, en su misma cuenta de Instagram ha compartido fotos en las que modela diferentes prendas tanto casuales como de moda vanguardista.

No es de extrañar que sea una de las actrices mexicanas que se ha posicionado en las redes sociales. Actualmente tiene 7.8 M seguidores quienes admiran y apoyan a la actriz en cada una de sus publicaciones. Tampoco pierde la oportunidad para mostrar sus momentos en familia. Ha compartido hasta eventos familiares como la primera comunión de una de sus hijas. Conoce más en La Verdad Noticias.

¿Cuántos pares de gemelos tiene Jacky Bracamontes?

Familia de Jacky Bracamontes, fuente: Instagram.

Además de su amplia carrera artística y de modelaje, la talentosa Jacky Bracamontes es una gran madre. Actualmente está casada con Martín Fuentes con quien tuvo seis hijos, dos hijas y dos pares de gemelos. Pero en su primer embarazo de gemelos ocurrió un lamentable hecho, pues uno de ellos, su único hijo varón, falleció al nacer.

Sin embargo, a pesar de la tristeza, trato de continuar por su otra hija que sí sobrevivió. Después tuvo otras dos hijas en embarazos individuales y finalizó su familia con el nacimiento de un segundo par de gemelas.

