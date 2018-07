Jacky Bracamontes está embarazada por cuarta ocasión ¡y serán gemelos!

Jacky Bracamontes dio una impactante noticia a través del programa 'Un Nuevo Día', y en sus redes sociales, donde confirma que se encuentra muy feliz de agrandar a su familia, y que están en la dulce espera de dos bebés. ¡Si como lo leíste, son gemelos!

¡Sí, estamos embarazados mi @mft07 y yo!, ¿Y qué creen?, Todavía no sabemos el sexo pero son dos bebés, estoy nerviosa, pero muy emocionada y feliz. #amén



A pesar de que Martín Fuentes y Jacky Bracamontes aún no saben el sexo de sus bebés, no pueden ocultar su felicidad.



“No sé todavía el sexo de mi bebé…mis hijas quieren que sea niño, pero no les dije toda la noticia. Puede ser que sea niña o que sea niño porque son dos bebés”, expresó la también modelo.

Bracamontes reveló que tiene 3.5 meses de embarazo.

Minutos antes durante la entrevista, Jacky había indicado que tiene 3.5 meses de embarazo y que todavía no sabe el sexo de los niños que espera, algo que se muere por conocer.

Si ella está así de emocionada, dijo que sus tres niñas en casa se encuentran haciendo apuestas para saber qué serán sus nuevos hermanitos, aunque en ese momento no se sabía que la buena noticia venía por partida doble.



Cabe recordar que el piloto de carreras a finales del año pasado comentó que tenían la intención de que su esposa se volviera a embarazar para tratar de conseguir al varoncito, quién se imaginaría que meses después la cigüeña traería dos bebés en esta ocasión.



“Yo creo que sí, es una de las intenciones del 2018; tratar de buscar al niño. Pero ahorita concentrarnos. Los dos tenemos muchos compromisos. Hay intención, le hablaríamos a la cigüeña este año”, reveló Fuentes.

Jacky, Carito y Renata contarán con dos nuevos compañeros de vida que seguramente se convertirán en sus inseparables. a y Caro quieren que sea niño, pero no les dije toda la noticia.

Puede ser que sea niña o que sea niño porque son dos bebés”, dijo la orgullosa mamá en el programa en el que la emoción se desbordaba al compartir esta buena nueva durante un sketch cómico del programa de Telemundo en el que aparecieron Adamari López y Héctor Sandarti, empresa a la que ahora pertenece.

“Lo que nos mande Dios”, dijo feliz Jacky sobre el sexo de estos bebés.

Sin duda alguna son una de las familias más especiales del espectáculo y estos nuevos integrantes serán sin lugar a dudas una gran alegría que se suma a la historia de los Fuentes Bracamontes.