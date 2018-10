Jacky Bracamontes destrozada ¡su bebé podría nacer con Síndrome de Down! (VIDEO)

Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes, no han cabido de la felicidad desde que descubrieron que volverían a ser padres, ahora de un par de gemelas. La pareja no ha dejado de documentar en sus redes sociales cada nuevo acontecimiento referente al embarazo de Jacky, sin embargo, la última noticia que destaparon públicamente, ha dejado a todos impactados.

La actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que en la visita más reciente realizada a su ginecóloga, la sometieron a un par de pruebas para conocer las condiciones en las que se está desarrollando la gestación de sus bebés, pues desde un principio hicieron de su conocimiento que el embarazo es de alto riesgo, situación que amerita cuidados especiales, ya que de no ser así, en el peor de los casos podría exponerse a un aborto espontáneo.

Bracamontes admitió que se llevó un tremendo susto, pues uno de los estudios arrojó que una de sus hijas podría llegar al mundo con Síndrome de Down.

Cabe resaltar que el programa matutino de espectáculos “Hoy”, tuvo como invitada especial a la conductora Jacky Bracamontes, quien compartió esta lamentable historia, no obstante, indicó que todo se trató de un mal diagnóstico y que luego de más pruebas realizadas quedó descartada cualquier enfermedad, por lo que le tranquiliza saber que sus bebés estén en perfectas condiciones.

“Fue muy difícil el proceso, por cómo se manejaron las cosas con la doctora. Yo no entendía lo que me estaba diciendo, fue un shock muy grande, pero gracias a Dios todo está bien con mis princesas y simplemente yo creo que fue una llamada de Diosito de decir valora que ahí están tus hijas, no importa que sean niñas, niños, lo que sea, pero que estén bien”, dijo la mexicana.

Jacky Bracamontes feliz con su familia

LOS NOMBRES DE LAS PEQUEÑAS

Con la hermosa sonrisa que caracteriza a Jacky Bracamontes, también compartió cuáles serán los posibles nombres que llevarán las nuevas integrantes de la familia Fuentes Bracamontes.

"Uno de los nombres que tengo en mente es Emilia y el nombre de la otra gemela mi esposo Martín lo decidirá, todavía estamos entre Camila, Paula, Alexa, no sabemos bien."