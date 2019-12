Jacky Bracamontes de Televisa, fue bloqueada por una fan de su esposo ¿Celos?

Jacqueline Bracamontes es una de las mujeres más guapas que tiene México y más guapas de televisa, la conductora del programa Netas Divinas puede presumir de un cuerpazo a sus casi 40 años de edad, pues siempre cuida su alimentación, además de mantener una rutina de ejercicios muy rigurosa. Jacky Bracamontes, que fue “Nuestra belleza México 2000” presume tener su buen cuerpo, aunque hay mujeres más jóvenes y con mejores atributos, a las cuales también admira la conductora.

A través de su programa Netas Divinas, la conductora relató que una fan de su marido la bloqueó de su Instagram, para que no vea sus historias. Así es ¡Alguien se atrevió a bloquear a Jacky Bracamontes!

La conductora relató que una “Bikinuda” (Mujer que siempre se muestra en bikini) seguía a su esposo, y su esposo a ella, y Jacqueline la siguió pues le parecía que tenía un cuerpazo, y que subía historias muy divertidas.

Jacky Bracamontes de Televisa, fue bloqueada por una fan de su esposo ¿Por celos?

"Y veo que subía veinte historias al día, de que todo el día en el antro, saliendo, presumiendo lo que hacía, donde viajaba ¡y de cuerpazo, eso lo tengo que aceptar!", dijo Jacky Bracamontes.

Sin embargo, un día sin razón alguna, Jacqueline Bracamontes dejó de ver las historias de esta fan de su esposo, el piloto Martín Fuentes. Cuando la conductora descubrió que la había bloqueado para que no viera sus historias.

"De repente él está viendo sus historias y aparece esta 'bikinuda' con treinta historias y yo agarro mi celular, me meto a verla a ella y ¡me bloqueó! o sea, no podía ver sus historias y que me encanijo, la bloqueé”, continuó Jacqueline Bracamontes.

Te puede interesar: Jacky Bracamontes de Televisa, luce más sexy que la actual Belleza México

La famosa conductora tuvo el apoyo de sus compañeras de Netas Divinas, sobre todo de Paola Rojas, quien también tiene un problema con las bikinudas de instagram que suben 20 o 30 historias al día.

Únete a nosotros en Instagram