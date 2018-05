Jackie Chan: La hija del actor, Etta Ng, vive en la calle con su novia

La hija del reconocido actor de Hollywood, Jackie Chan, tiene 18 años y es lesbiana. Una decisión que ha hecho que su situación se haya convertido en tendencia en las redes sociales, a raíz de publicar un vídeo en Youtube, donde denuncia que desde que huyó de Hong Kong, hace semanas se encuentra en una situación límite a causa de su preferencia sexual.

La joven, que aparece en el vídeo junto a su novia afirma que vive en la calle, sin ayuda y que todo es culpa de "unos padres homofóbicos".

Hola, soy la hija de Jackie Chan y esta es mi novia, Andi. Llevamos más de un mes sin hogar por culpa de nuestros padres homofóbicos”. Comento la hija del actor.



Llevamos un mes sin hogar a causa de padres homofóbicos. Prácticamente dormimos debajo de un puente. Hemos ido a la policía. Hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios LGBTQ y a todos les importa. Es por eso por lo que estamos haciendo este vídeo, porque no sabemos qué hacer en estos momentos", mencionó la joven. Etta Ng vive en la calle con su novia

Etta es hija del actor Jackie Chan y la ex miss Asia Elaine Ng, pero debido a que el actor estaba casado, la también modelo decidió criar sola a la niña.

Jackie Chan

Gracias a todos aquellos que nos han mostrado a @stolenmilktea y a mí su amor y apoyo. Valoramos sus amables palabras y honestamente nos han dado más fuerza y energía para seguir luchando por lo que es correcto. Continuaremos compartiendo nuestro trayecto con ustedes y esperamos poder ayudar a algunos a lo largo del camino. Hagamos de este mundo un lugar pacífico y comprensivo".

La misma Etta llegó a decir en 2015: "No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico peo no forma parte de mi vida". Para terminar afirmando que para ella era simplemente el actor Jackie Chan.