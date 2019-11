Jackie Bracamontes después de sus ‘arreglitos’

La actriz, modelo y conductora mexicana, Jacqueline Bracamontes, quien fuera ganadora del concurso nacional, Nuestra Belleza México hace 19 años, y que haya concursado en Miss Universo 2001, actualmente se encuentra colaborando junto a Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval en Netas Divinas, programa transmitido en Unicable.

Hace un par de semanas Jacky Bracamontes compartió en su cuenta de instagram que se haría algunos 'arreglitos estéticos' después de 4 embarazos, después de pasar los días de recuperación regresa a estar frente las cámaras y confesó el porque se realizó cirugía estética.

Jacky ha tenido cuatro embarazos, de los cuales dos han sido dobles, por lo que confesó que su cuerpo era un desastre total, y confesó lo que le hizo el doctor en cirugía.

El doctor le hizo una reconstrucción total de senos, no hubo aumento de nada, además tenía una hernia en el ombligo, la cual le quitaron, y le cosieron los músculos del abdomen, porque estaban totalmente separados.

“Uno por salud de que los órganos están totalmente expuestos y no hay nada que te proteja y dos, aunque hagas 300 abdominales diarias, nunca vas a tener un abdomen plano, porque no tienes músculos ahí, entonces eso fue lo que me hice".