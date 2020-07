Jack White: CELEBRA sus 45 años con sus 7 mejores canciones

Jack White (originalmente concebido como John Anthony Gillis,) es un músico, productor, y cantante estadounidense conocido por ser el guitarrista y cantante de la banda de rock The White Stripes.

Líder de otros exitosos proyectos como «The Racounters» o «The Dead Weather», siempre ha sabido transformar originalmente su música y estos son sus 7 mejores temas en solitario.

Temporary Ground

Jack White es conocido por sus ritmos enérgicos y eléctricos. No obstante, considero conveniente entregarle el mismo mérito por su lado más melódico y ambiental. Perfecto ejemplo de ellos lo encontramos en la canción «Temporary Ground», de su segundo álbum Lazaretto (2014). La misma es una pieza de apenas tres minutos de duración donde convergen el sonido blues, americana y rock más puro para ubicarte al instante en la misma Luisiana.

High Ball Stepper

Nadie va a descubrir a estas alturas que Jack White es uno de los músicos más experimentales que existen. No le gusta encasillarse en un sonido y de ahí temas como «High Ball Stepper». También de su segundo álbum, podría definirse como una canción algo bizarra. Comienza simulando lo que son unos gritos durante más de 30 segundos para cambiar de ritmo y registro a un piano y guitarra eléctrica, todo ello sin una correlación en el ritmo. En lo diferente está lo interesante, o eso dicen.

Lazaretto

No podía faltar. El tema que da nombre a su segundo álbum en solitario es una de las canciones más reconocibles de Jack, pero no por ello peor. Es una canción elegante, con un riff pegadizo a la par que dinámico y donde Jack saca a relucir su faceta más agresiva. Sin duda un gran single que no dejó ni deja a nadie indiferente.

Blunderbuss

De single homónimo en homónimo y tiro porque me toca. Blunderbuss, que da nombre su debut en solitario (2012), es otro de esos temas más ambientales donde Jack consigue beber del sonido más blues para retrotraer al oyente a décadas pasadas. Una interesante letra que no resta protagonismo a la melodía producida por numerosos violines, recreando un sonido incólume.

Freedom At 21

Qué sería de Jack White sin su actitud. Si bien tiene un talento indiscutible, la actitud en el mundo del rock es necesaria y es evidente que el de Detroit dispone de ella y a raudales. Se trata de una canción algo rebelde, directa y con uno de esos momentos donde el bueno de Jack nos muestra por qué le consideran uno de los mejores guitarristas del planeta.

Sixteen Saltines

Frenética, agitada, intensa, poderosa, etc. Son sólo uno de los adjetivos que se me ocurren para describir el que yo considero uno de los mejores temas en solitario de Jack White. Desde el principio consigue engancharte con ese riff memorable y esa voz alborotadora del artista norteamericano. Se trata de una de esas canciones que en cuanto suenan te crean ganas de saltar. De su disco debut Blunderbuss, sin duda uno de sus temas más ardientes.

I’m Shakin’

El que yo considero que es el mejor tema en solitario de Jack White. No porque sea más ruidosa o menos, o por una mayor o peor producción, sino porque creo que reproduce al milímetro lo que Jack siempre ha querido conseguir. Es puro blues-rock, como pocas veces hemos escuchado en el artista. Una canción en la que Jack consigue aunar una letra que se mimetiza a la perfección con un ritmo casi rockabilly. Una de las mejores piezas del estadounidense que es capaz de poner a bailar a cualquiera.