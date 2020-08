Jack Sherman, ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, fallece a los 64 años/Foto: Euro Weekly News Spain

El ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, murió a la edad de 64 años. La banda confirmó la noticia en un comunicado en Twitter, diciendo:

“Nosotros, los de la familia RHCP, quisiéramos desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas hacia los mundos del más allá, porque ya falleció. Jack tocó en nuestro álbum debut y en nuestra primera gira por Estados Unidos.”

“Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos e intermedios. Paz en la plataforma del boogie", concluyó el comunicado. Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte.

¿Quién fue Jack Sherman?

Sherman se unió al grupo de rock alternativo con sede en Los Ángeles, mejor conocido por éxitos como Under The Bridge y Californication, en diciembre de 1983, en sustitución del miembro fundador Hillel Slovak.

A principios de 1985, Slovak abandonó su otra banda, What Is This?, y pidió unirse a los Red Hot Chili Peppers, lo que llevó a la banda a despedir a Sherman.

Su carrera posterior incluyó créditos en Knocked Out Loaded de Bob Dylan y colaboraciones con Feargal Sharkey de Undertones y el cantautor estadounidense Peter Case.

La agrupación RHCP se formó desde 1983, actualmente mantiene dos de sus miembros originales: el vocalista Anthony Kiedis y el bajista Flea/Foto: 20 Minutos

Sherman contribuyó con los coros del álbum Mother's Milk de Red Hot Chili Peppers en 1989, que incluía la popular versión de la banda de Higher Ground de Stevie Wonder.

Sherman no fue incluido cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012 porque no era miembro actual ni fundador. Le dijo a Billboard en ese momento: "Me están deshonrando y es una mi*rda".

La formación actual de Red Hot Chili Peppers incluye al cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea, el guitarrista John Frusciante y el baterista Chad Smith. ¿Recuerdas la participación de Jack en el grupo?, ¿Crees que RHCP debería rendirle algún homenaje a su ex compañero?