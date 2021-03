Jack Farthing: Él es el actor que será el “Príncipe Charles” en “Spencer”

Después de especular sobre quién protagonizaría junto a la princesa Diana de Kristen Stewart, Entertainment Weekly informa que el papel del príncipe Charles (o Carlos) se le ha asignado a Jack Farthing. Jack, de 35 años, y Kristen, de 30, ahora interpretarán a la pareja abovedada en "Spencer". La película, según EW, se centra en un solo fin de semana en la vida de la princesa Diana (nacida Diana Frances Spencer, ergo el título de la película) mientras pasa la Navidad con la familia real británica en la finca de Sandringham en Norfolk. La película documentará el momento en que decidió poner fin a su matrimonio con el príncipe Carlos en medio de rumores de aventuras.

Spencer también cuenta con un elenco con Timothy Spall (Sweeny Todd, Vanilla Sky), Sean Harris (Mission: Impossible, The Borgias ) y Sally Hawkins (The Shape Of Water, Paddington 2). Los fanáticos ya han vislumbrado cómo se ve Kristen como la princesa Diana, por lo que los espectadores ansiosos tendrán que esperar hasta ver por primera vez a Jack como Charles. Mientras tanto, esto es lo que necesita saber sobre el actor que marcó el papel.

Kristen Stewart será la protagonista en "Spencer" al encarnar a Lady Di/Foto: Marca

El inicio actoral del británico Jack Farthing

Jack se hizo más famoso al estar en la serie Poldark/Foto: Cornwall Live

Jack nació y se crió en Londres, según su biografía en IMDb. El chico británico asistió a Westminster School y Hall School, Hampstead, y fue allí donde se dedicó a la actuación. Estudió en la Universidad de Oxford y estudió actuación en LAMDA, pero se fue cuando consiguió el papel de Benvolio en una producción de Romeo y Julieta en el Globe Theatre. Mientras trabajaba en el Globe, el Richmond y en el Royal Court, Jack llamó la atención del director de reparto Andy Pryor . A partir de ahí, dio el salto del escenario a la pantalla chica.

Los primeros trabajos de Jack Farthing incluyen papeles en series como Pramface, Silk y Blandings. Sin embargo, de 2015 a 2019, la mayoría conoció a Jack como George Warleggan en Poldark, una adaptación de la BBC de las novelas de Winston Graham sobre el aventurero Capitán Ross Poldark. Warleggan de Jack fue el antagonista del programa, y se le atribuyó el mérito de darle capas al personaje en lugar de simplemente como un villano de una nota.

"Es bastante intimidante que te presenten esto como una historia, y sientes el peso de querer darle la verdad", dijo a The Independent. “Pero al mismo tiempo, es una oportunidad increíble para poner eso en televisión de manera responsable, así que me puse al día tratando de hacerlo lo más auténtico posible.

Otros papeles importantes del actor Jack Farthing

Jack ha demostrado ser un gran actor por sus trabajos/Foto: 20 Minutos

En 2014, Jack consiguió un papel en la miniserie de televisión Cilla. El biodrama cubría la vida y la carrera de la cantante británica e ícono de los 60 Cilla Black (más conocida por Anyone Who Had A Heart "y" You're My World"). En la serie, Jack interpretó a John Lennon, ya que Cilla era amiga cercana de The Beatles. Cuando la revista Wylde le preguntó si alguna vez pensó en interpretar a un famoso músico, Jack ofreció esto: “¿Quizás alguien un poco menos famoso? Quita la presión. Eso fue aterrador".

La filmografía de la película de Jacki es una mezcla interesante. Su primer papel en pantalla fue en The Riot Club de 2014 . En 2016, apareció junto a Keira Knightley , Ralph Fiennes y Matt Smith en Official Secrets, un thriller de espionaje. Y el 2020 lo vio tomar un giro diferente, apareciendo en la comedia romántica de Netflix "Love. Wedding. Repeat".

Jack Farthing no sólo destacará como "Charles" en "Spencer"

El actor británico dará vida al ex esposo de Lady Di, el príncipe Carlos/Foto: Sunriseread

Además de la película Spencer con Kristen, que espera un estreno en 2021, Jack aparecerá en The Lost Daughter, una película basada en la novela de Elena Ferrante y dirigida por Maggie Gyllenhaal. “Siempre me interesan más las cosas que se sienten como una desviación de mí, pero es inevitable que la gente piense en ti de cierta manera”, le dijo a The Independent.

Además agregó: “Y hasta cierto punto, no puedes luchar contra eso. Pero mi agente y yo definitivamente tratamos de presionar contra esos estereotipos, porque como actor, no quiero hacer lo mismo. Quiero explorar y estirar diferentes músculos y seguir sorprendiendo a la gente".

Un dato importante sobre Jack Farthing que sus fanáticos y nuevos seguidores deben saber es que no deben esperar deslizarse en los DM de Jack porque él no tiene un DM para deslizarse. Cuando se le preguntó por qué no tiene cuentas en las redes sociales, Jack le dijo a Wylde que en realidad no es de los que twittean, que graba TikTok o trata de conseguir likes. "No es lo mío", dijo. "(Soy) Mucho más feliz siendo un poco más privado".

Spencer, nueva película sobre Lady Di

Kristen y Jack serán los protagonistas de la próxima cinta

La princesa Diana y su trágica historia han visto un resurgimiento en el discurso popular últimamente, y con razón. En noviembre, la cuarta temporada de The Crown presentó a una joven Diana (interpretada a la perfección por Emma Corrin) y las luchas que enfrentó casi inmediatamente después de unirse a la familia real británica; Esa representación llevó a una explosión de podcasts y artículos de opinión sobre la condenada Princesa de Gales y nos obligó a todos a reconsiderar nuestra complicidad en el tratamiento horrible de las mujeres, y especialmente de las mujeres jóvenes famosas, por parte de la prensa y la sociedad en general.

"Esta es una especie de imaginación poética, realmente internalizada de quizás los tres días más pesados antes de que ella haga algo tan retorcido como dejar a la familia real", dijo la actriz Kristen Stewart a Entertainment Tonight en febrero. "Estoy leyendo todo lo que puedo y luego lo olvido, porque es una especie de historia realmente internalizada".

Como repaso rápido, para cuando llegaron los años 90, Diana de Kristen Stewart y Charles de Jack Farthing, habían pasado por una década de conflictos matrimoniales sostenidos, a pesar de haber dado la bienvenida a dos hijos en el camino. Es probable que la película tenga lugar a fines de 1991 y aborde temas nunca antes revelados sobre el trágico final del famoso matrimonio de la realeza. ¿Crees que este actor británico hará un buen papel como el príncipe Carlos en "Spencer? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

