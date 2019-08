JLo enseña sus partes íntimas en Instagram con AJUSTADA prenda.

La escultura cantante Jennifer López de manera reciente celebró sus 50 años de edad en una gran fiesta y con grandes invitados, además de que hace unos días tomó unas vacaciones con su familia en Israel; pero como ya es una costumbre la también actriz JLo también se ha caracterizado por lucir su curvilíneo cuerpo en Instagram y ahora una ajustada prenda le jugó una mala pasada al marcar sus partes íntimas.

El traje de baño que lució en su cuenta de Instagram fue de una sola pieza en color vino, mismo que hizo que a la popular intérprete JLo se le marcaran sus partes íntimas además de estilizar su impactante figura.

JLo luce espectacular traje de baño y le remarca sus partes íntimas

Dicha fotografía hizo que los usuarios de su cuenta de Instagram se volvieran locos en solamente nueves horas de haberla compartido le han llegado poco más de dos millones de reacciones y en cuanto a comentarios ya la imagen de JLo suma más de 150 mil, de los cuales han sido en gran parte piropos y halagos a la curvilínea silueta que posee a sus 50 años de edad.

Ante la candente publicación de Jennifer López los usuarios de las plataformas digitales no tardaron en llenarla de cientos de cumplidos como “Diosa”, “Maravillosa”, “La más bella de todas”, “A sus 50 años, mejor que cualquiera de 30”.

Es preciso recordar que hace no más de un mes la cantante JLo en uno de sus conciertos de la gira de nombre “It’s my party” en la ciudad de San Antonio, Texas, lució un atrevido atuendo estilo vaquero que dejó ver casi al descubierto sus partes íntimas, hecho que a muchos de los usuarios de Instagram no les agradó y por ello criticaron a la también actriz de 50 años de edad.

