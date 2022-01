JK Rowling acusada de usar imágenes 'antisemitas' en Harry Potter

El ex presentador de un programa de entrevistas estadounidense, Jon Stewart, criticó a JK Rowling por el uso de imágenes que dice que son "antisemitas", alegando que los personajes de banqueros goblin de la franquicia de Harry Potter se asemejan a caricaturas judías.

En una edición reciente de su podcast 'El problema con Jon Stewart', el comediante afirmó que era "tan extraño" que la gente no se hubiera dado cuenta y reaccionara al uso de imágenes "antisemitas" por parte de JK Rowling en su caracterización de los banqueros de Harry Potter.

JK Rowling no sólo es transfoba, es una antisemita de cuidado. Fíjense en los detalles. La estrella de David en el suelo, y ¿qué me dicen de los personajes de los banqueros? Aparecen caricaturizados y sacados de la propaganda nazi de los años 30 contra los judíos. pic.twitter.com/yMdaEEWSOK — ✡︎جوريديا �������� ישראלי✡︎ (@yisruhayu) January 4, 2022

Stewart sugirió que los goblins que dirigen el banco subterráneo de Gringotts se parecen a una ilustración de un libro antisemita de 1903, titulado "Los protocolos de los ancianos de Sión".

En un monólogo divagante, la comediante estadounidense pareció sugerir que Rowling probablemente estaba al tanto de la obra de 1903 y quería incorporar las imágenes "antisemitas" en su libro para niños.

“JK Rowling estaba como, '¿Podemos hacer que estos tipos dirijan nuestro banco?' Es un mundo mágico ... podemos montar dragones, puedes tener una lechuza como mascota ... pero ¿quién debería dirigir el banco? Judíos” , dijo.

Stewart acusó a Rowling de usar imagenes "antisemitas" en Harry Potter

Stewart acusó a Rowling de usar imagenes

Stewart dijo que estaba sorprendido de que nadie más hubiera pensado lo mismo al ver Harry Potter. “Fue una de esas cosas en las que lo vi en la pantalla y esperaba que la multitud dijera, 'Mierda, [Rowling] no, en un mundo mágico, simplemente arrojó judíos allí para que corrieran el f ** banco subterráneo del rey ” , continuó.

El ex presentador de televisión no es la primera persona que compara a los banqueros de Gringotts con obras antisemitas. La autora infantil Marianne Levy, que escribió para el Jewish Chronicle en 2019, afirmó que las capturas de pantalla de Gringotts no aparecerían fuera de lugar entre una serie de dibujos animados de Der Sturmer de la Alemania nazi.

La propia Rowling ha sido acusada de antisemitismo en el pasado, y algunos afirman que el mundo de la magia de sangre pura está claramente inspirado por los nazis.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!