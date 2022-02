¿JD Pantoja se burla de que Kenia Os y Zorrito Youtubero ya no son amigos?

El esposo de Kimberly Loaiza no cree que la amistad de los dos haya terminado.

El día de hoy te informamos que Zorrito Youtubero había puesto fin a su amistad con Kenia Os para ya no perjudicarla. La noticia se dio a conocer por medio de un comunicado que Javier Mata Delgado, nombre real de este influencer, compartió en su perfil oficial de Twitter, al cual JD Pantoja ha reaccionado.

Recordemos que su relación amistosa se quebrantó debido a que Javier acusó a Kimberly Loaiza de plagio musical, sin tener en cuenta que los productores de esa canción ya habían trabajado anteriormente con “La Kenini”. Dicha situación fue aprovechada por los fans de JukiLop para tratar de desprestigiarla una vez más.

Javier Mata Delgado dio a conocer por medio de un comunicado que su amistad con "La Kenini" terminó.

“A partir de hoy me alejo totalmente, no hay relación más alguna… No quiero que una persona a la que estimo, quiero y admiro se vea afectada por mi contenido”, se lee en el comunicado compartido en Twitter. Más adelante, él compartió un nuevo video en YouTube donde explica a profundidad los motivos que lo orillaron a tomar dicha decisión.

¿Qué opina JD Pantoja al respecto?

El mensaje del esposo de Kimberly Loaiza provocó una ola de críticas en su contra.

El comunicado no demoró en hacerse viral por todo el Internet y luego de unas horas llegó a manos del esposo de Kimberly Loaiza, quien escribió un polémico tweet donde acusa a ambos de fingir que su amistad acabó, dejando en claro que no cree que en esta separación .

“Este teatro nadie lo va a creer”, escribió JD Pantoja en Twitter.

Como era de esperarse, sus palabras causaron gran revuelo entre los cibernautas, quienes de nueva cuenta le pidieron que deje de acosar a Kenia Os, sobre todo ahora que ya no tiene relación con Javier. Sin embargo, también recibió duras críticas e incluso hubo quien lo señaló de fingir su relación con “La lindura mayor” para seguir vigente en el mundo digital.

¿Qué pasa entre Zorrito Youtubero y Kimberly Loaiza?

Fanáticos de JukiLop exigen que el controversial influencer sea encarcelado por acoso.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Zorrito Youtubero es conocido en redes sociales por ser uno de los principales detractores de Kimberly Loaiza y JD Pantoja, lo cual había sido perjudicial para Kenia Os, quien hasta hace poco era su amiga. Las críticas han sido tantas que los propios fans de JukiLop piden que Javier Mata vaya a la cárcel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales