JD Pantoja rompe el silencio sobre la polémica de su hermano César

El youtuber mazatleco desmintió que estén intentando desviar la atención de la polémica en la que está envuelta su hermano.

La Verdad Noticias informó anteriormente que el influencer César Pantoja se veía involucrado en una fuerte polémica al ser acusado de ofrecer dinero y favores a sus fans a cambio de fotografías. Pese a que habían audios y capturas de pantallas que lo comprometían, ni él ni su hermano JD Pantoja se habían pronunciado al respecto… hasta ahora.

Por medio de Twitter, el influencer y cantante mazatleco dijo que no eran ciertos los rumores que aseguraban que tanto él como Kimberly Loaiza habían prometido organizar un viaje a Europa con sus fans para distraer a la gente y hacer que olvide la polémica de su hermano.

Cibernautas acusaron a JUKILOP de sortear un viaje a Europa para desviar la atención.

Asimismo, el intérprete de ‘Santa Paloma’ declaró que esta suposición es solo un intento más de sus haters para causarles mala imagen. Incluso, hizo mención de que no pararán sus actividades, ya que muchos dieron por sentado que ellos habían guardado silencio para no hacer más grande el escándalo de César Pantoja.

Da contundente respuesta

Sin mencionar a su hermano, el youtuber mazatleco aseguró que arreglará las cosas en privado.

Sin embargo y pese a que no mencionó a su hermano ni la polémica como tal, el esposo de Kimberly Loaiza señaló que ellos no tienen nada que aclarar: “No gente, nosotros no tenemos que demostrar nada públicamente para que estén tranquilos, no les daré el gusto… Si quiero arreglar las cosas en privado o públicamente es mi ped* y voy a hacer lo que yo quiera”.

Dichas declaraciones no pasaron desapercibidas para sus fans, quienes como siempre le mostraron su apoyo incondicional. Asimismo, otros cibernautas le pidieron que no diera la cara por su hermano y que se pronuncie a favor de las víctimas. Finalmente, hubo quien le recordó que su carrera creció a base de polémicas y que era absurdo que ahora se enoje.

¿De que se le acusa a César Pantoja?

César Pantoja, hermano de JD Pantoja, enfrenta serias acusaciones en redes sociales ��⚠️ pic.twitter.com/5dLIiCLu4r — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) January 18, 2022

Días atrás se dio a conocer que César Pantoja era acusado de ofrecerle dinero a sus fans a cambio de fotos. Posteriormente surgieron nuevas declaraciones por parte de jóvenes mujeres, incluyendo a una niña de 12 años de edad, quienes con evidencias contaron la terrible experiencia que sufrieron a su lado. Él no se ha pronunciado al respecto.

