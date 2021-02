JD Pantoja pide LIKES para mostrar el rostro del segundo hijo de Kimberly Loaiza

JD Pantoja causa polémica en las redes sociales al pedirle “likes” a sus seguidores para mostrar el rostro del segundo hijo que acaba de tener junto a Kimberly Loaiza, pues algunos cibernautas aseguran que el youtuber podría poner en peligro a su familia.

A través de sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram, JD Pantoja compartió una serie de videos donde se presume cargando a su segundo hijo, pero las fanáticas del youtuber le pidieron que muestre el rostro de su bebé ante la cámara; ante dicha petición, el también cantante solicitó que esto sería posible sólo si le daban "like" a dichos clips.

Más adelante, el youtuber compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que él y Kimberly Loaiza no sabían si realizarle o no la circuncisión a su hijo recién nacido, esto debido a que no querían que el bebé sufra dolor.

Por dicha razón, JD Pantoja realizó una encuesta en sus redes sociales para que sus fanáticos le ayudarán a elegir. Dicho detalle provocó la furia de los cibernautas, quienes consideran que el youtuber no debería hacer del dominio público los sucesos que ocurren con su hijo recién nacido ni exponerlo a tan temprana edad.

A pesar de las críticas, JD Pantoja no ha dejado de presumir a su hijo en redes sociales, pues es bien sabido que el youtuber se encuentra muy orgulloso de que su familia crezca. Por su parte, Kimberly Loaiza deberá mantener reposo durante 40 días antes de retomar su vida como influencer.

Fanáticos de Kimberly Loaiza y JD Pantoja se encuentran muy contentos ante la llegada del segundo hijo de la pareja, a quienes le han deseado los mejores deseos en esta nueva etapa de su vida, la cual sin duda alguna compartirán a través de sus videos para YouTube.

¿Crees que esté mal que JD Pantoja exhiba a su hijo en redes sociales desde temprana edad? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

