JD Pantoja muestra las HERIDAS de su pelea con el acosador de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja causó gran preocupación entre sus seguidores de Instagram al revelar las heridas que le dejó la pelea que sostuvo hace un par de semanas con el hombre que acosaba a Kimberly Loaiza y a otra integrante de su familia en la plataforma de TikTok.

A través de sus historias de Instagram, JD Pantoja reveló que le cambiaron el vendaje de las heridas, pero que este proceso fue muy doloroso para él debido a que la sangre provocó que el vendaje se le pegue a los clavos que le insertaron en la mano derecha, esto con la finalidad de que tenga una pronta recuperación.

JD Pantoja se fracturó dos nudillos durante la pelea que tuvo con el acosador de Kimberly Loaiza.

JD Pantoja tuvo que ser operado de emergencia y ahora se recupera favorablemente.

“Las gasas que estaban pegadas a los clavos se pegaron por la sangre, se hizo como una costra… Obviamente me lo tenían que quitar (las vendas), me jalaban ahí, me dolía mucho, de hecho estuve a punto de desmayarme”, platicó el esposo de Kimberly Loaiza a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram.

Además de platicar su dolorosa experiencia en el hospital, JD Pantoja mostró cómo lucen sus heridas sin el vendaje, e incluso bromeó al decir que ahora lo apodan “La ferretería”; por último, el youtuber aseguró que todo salió bien y que por lo pronto solo le queda esperar para recuperarse por completo.

JD Pantoja defiende a su esposa Kimberly Loaiza

Hace unas semanas te dimos a conocer que JD Pantoja tuvo que ser operado de emergencia debido a que se había fracturado dos nudillos de la mano derecha, esto durante una pelea que sostuvo con un tiktoker que en reiteradas ocasiones había acosado a Kimberly Loaiza.

Tras la polémica, JD Pantoja recibió felicitaciones en redes sociales por defender a su familia, pero también hubieron quienes lanzaron duras críticas en su contra y tacharon de ser “una persona violenta”; incluso hay quienes aseguran que la pelea fue planeada por el youtuber con la única intención de limpiar su imagen, acusaciones que él ha desmentido.

Fotografías: Instagram