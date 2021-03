No hay día que JD Pantoja no sea tema de conversación en las redes sociales y el día de hoy no es la excepción, pues se ha dado a conocer que el youtuber, cantante y esposo de Kimberly Loaiza logró superar los 13 millones de seguidores en la plataforma de TikTok.

Según registros de la popular plataforma, un día como hoy pero de hace tres meses JD Pantoja abrió su perfil oficial en TikTok a causa de la insistencia de sus fieles fanáticos, y desde ese entonces y hasta ahora el youtuber ha compartido una gran variedad de videos con espectaculares bailes, los cuales sin duda alguna dejaron sorprendidos a más de uno.

Además de superar los 13 millones de seguidores, los videos que el esposo de Kimberly Loaiza comparte en dicha plataforma han obtenido más de 253.9 mil likes, una cifra que aumenta de manera constante debido a la gran popularidad que posee el youtuber en redes sociales, misma que incrementó tras el lanzamiento de ‘Tiempos’, su primer disco.

Cabe destacar que JD Pantoja solo sigue a una persona en la plataforma de TikTok: Kimberly Loaiza, quien también ha logrado convertirse en un ícono de las redes sociales y todo gracias al inigualable carisma que posee, mismo que le ha ayudado a ganar millones de seguidores en todo el mundo.

JD Pantoja, la nueva competencia de Kimberly Loaiza en TikTok

Kimberly Loaiza se ha convertido en la latina con mayor número de seguidores en TikTok.

JD Pantoja tiene el potencial suficiente para convertirse en la mayor competencia de la youtuber Kimberly Loaiza en TikTok, pues debes de saber que “La Lindura Mayor”, nombre con el que también se le conoce a la influencer, es la mujer latina más seguida de dicha plataforma, al poseer más de 38.3 millones de seguidores en su perfil oficial.

Sin embargo, su polémico esposo logró superar los 13 millones de seguidores en TikTok a tan solo tres meses de su debut, mientras que a Kimberly Loaiza le tomó más de un año alcanzar dicha cifra, por lo que existe la posibilidad de que el youtuber pueda superarla sólo si mantiene el mismo ritmo de crecimiento dentro de la plataforma.

¿Crees que JD Pantoja logre superar el número de seguidores de Kimberly Loaiza en TikTok? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

