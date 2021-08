JD Pantoja sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora ha compartido un nuevo video en la plataforma de TikTok al lado de su hija Kima. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el audio utilizado contiene palabras despectivas hacia la mujer, lo cual ha provocado que varios cibernautas lo acusen de haber “insultado” a Kimberly Loaiza.

“Compa me está confundiendo, yo no ando con esa morra, yo ando con pura princesa, quédese con esa z*rra… No se olvide que hay niveles”, dice el audio que compartió el también cantante junto al video que lo muestra jugando con su pequeña hija Kima Sofía.

Lo que parecía ser un tierno video protagonizado por él y su hija, el cual ya supera los 13.6 millones de reproducciones en su cuenta de TikTok, terminó siendo el causante de duras críticas por parte de los cibernautas, quienes no aprobaron que haya escrito “Cuando dicen que estoy enamorado de una tal KIMBERLY LOAIZA”.

“Que audio tan innecesario, hasta yo me senti mal”, “No dejas que nadie humille a tu familia porque solo tu puedes”, “Che Juan, como siempre regándola”, “Después de esto, no me queda duda que Kim merece a alguien mejor” y “Más respeto a tu esposa bro” son algunas de las críticas que recibió en TikTok..

JD Pantoja se defiende de las críticas

El youtuber se defendió de quienes lo acusan de ser agresivo con "La lindura mayor".

Hace unos días te dimos a conocer que Kimberly Loaiza rompió el silencio sobre el presunto maltrato que recibe por parte de su esposo. Ahora, ha sido él quien aclaró los rumores que circulan en redes sociales con un mensaje, en el cual asegura que los dos se llevan muy pesado y que se tienen mucha confianza.

“A la gente le cuesta entender que tenemos muchos años y mucha confianza. No somos una pareja de cristal, ambos somos pesados y así nos amamos. No todas las parejas son iguales, ¿buscan perfección? pues haganlo con su pareja que nuestra relación es de dos, no de ustedes”, escribió el youtuber en Twitter.

¿Cómo empezó JD Pantoja?

JD Pantoja inició su carrera como creador de contenido para YouTube en marzo de 2019. Tal y como te hemos revelado en La Verdad Noticias, el influencer cobró notoriedad en el mundo del Internet al iniciar una relación con la youtuber Kimberly Loaiza, a quien conoció en 2013 y que además de ser su esposa, también es la madre de sus dos hijos: Kima y Juanito.

Fotografías: Redes Sociales