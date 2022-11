JD Pantoja está harto de que humillen a Kimberly Loaiza

El influencer volvió a defender a su esposa de los ataques que recibe en redes sociales.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación rindió homenaje al legado y trayectoria artística de Marco Antonio Solís alias “El Buki” en ‘Person of the Year’, un evento previo a la 23.a ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos que se llevaron a cabo desde el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada.

A dicho evento asistieron varias celebridades pero quién se robó todas las miradas fue Kimberly Loaiza, ya que desfiló por la alfombra roja luciendo un elegante vestido en color dorado que logró remarcar la espectacular figura que posee a sus 25 años de edad.

"La lindura mayor" se presumió en la alfombra roja de Person of the Year 2022, un evento previo a los Latin Grammys.

Como era de esperarse, “La lindura mayor” presumió su atuendo en las redes sociales y agradeció a los fans por todo el apoyo que recibe día a día. Sin embargo, los haters no demoraron en comenzar a desmeritar su presencia en dicho lugar al asegurar que estaba ahí gracias a su popularidad y no por su talento.

JD Pantoja arremete contra los haters

El influencer arremetió nuevamente en contra de quienes atacan a su esposa en redes sociales.

Dicha situación no fue del agrado de Juan de Dios Pantoja, quien no dudó en defender a su esposa del ataque de los haters para luego dedicarle un amoroso mensaje “Al menos ella esta ahí, tiene millones de seguidores, es millonaria y no le pide nada a nadie… Ya quisieran estar en su lugar. ¡Te amo mi amor, preciosa eres la mejor!”.

Asimismo, el influencer, quien hace poco anunció su separación, aseguró que “Kimberly Loaiza tiene la atención de millones de fans y de millones de haters ardidos”. Por último, mencionó que la gente que critica y humilla a su esposa no tiene una vida feliz.

¿Dónde está Kimberly Loaiza ahora?

JukiLop ha iniciado una nueva etapa en su vida desde Miami, Florida.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja dejaron México para mudarse a Miami, Florida. Desde dicha ciudad estadounidense, la pareja busca nuevas oportunidades laborales dentro del mundo del entretenimiento que les permita darle una mejor calidad de vida a sus dos hijos.

