JD Pantoja vuelve a dar de que hablar en las redes sociales, pues acaba de confesar en un nuevo video que compartió en YouTube que la youtuber Kimberly Loaiza lastimó a su hija Kima Sofía mientras jugaba con ella, detalle que causó preocupación entre sus fanáticos.

Sin dar muchos detalles del accidente, JD Pantoja reveló que su hija Kima tenía una herida en el ojo debido a que “La lindura mayor” la había rasguñado. El youtuber y ahora cantante bromeó con la situación al asegurar que su primogénita “era maltratada” por su madre.

“Vean como Kima ha sufrido abuso por parte de su mamá, violencia intrafamiliar… Véanle el ojo, acércate. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo tu mamá?”, bromeó el intérprete de ‘No Goza’.

Kimberly Loaiza explicó en el video que su hija es brusca a la hora de jugar, por lo que hay ocasiones en las que se lastima, pero que hasta el momento nada ha sido grave: “Lo que pasa es que estábamos jugando y la rasguñé, pero te amo. Es que Kima se avienta, es muy brusca”.

Por su parte, el youtuber JD Pantoja señaló que hay ocasiones en que la pequeña Kima le pega en el vientre a su madre y que él ha tenido suerte de que no le golpee en su mano operada: “Milagro que no me ha golpeado, Kima es de las que se avienta con cabezazos, va a ser futbolista. ¿Cómo se te avienta a la panza? Le pega a la panza”.

Kimberly Loaiza y JD Pantoja consienten a Kima

Kimberly Loaiza y JD Pantoja disfrutan de consentir a su hija Kima.

La vida de Kimberly Loaiza y JD Pantoja es posible vivirla a través de los videos que ellos comparten en YouTube y para prueba de ello tenemos este reciente video donde le presumen a sus millones de fanáticos que le compraron a su hija Kima una gran casita de juguete para que ella y sus amigos puedan divertirse por horas.

Sin embargo, dicha acción provocó que la youtuber Kimberly Loaiza y JD Pantoja recibieran duras críticas en las redes sociales, pues algunos cibernautas aseguran que la pareja están mal consintiendo a su hija. Cabe destacar que esta no es la primera vez que ambos presumen los espectaculares regalos que le dan a la pequeña Kima.

