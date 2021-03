JD Pantoja demostró en redes sociales que hacer ejercicio y escuchar música al mismo tiempo puede ser muy divertido, pues a través de sus historias de Instagram presumió el baile que realizó al escuchar ‘Do It!’, la exitosa canción de Kimberly Loaiza, su hermosa esposa.

La cuarentena por la actual pandemia del coronavirus ha provocado que JD Pantoja se motive a hacer ejercicio, pero el youtuber no esperaba que “El Super Trucha”, uno de sus mejores amigos, lo grabara bailando al ritmo de la música mientras entrenaba en e jardín de su casa.

Dicho clip muestra al también cantante bailar al ritmo de la canción ‘Do It!’, la exitosa colaboración de Kimberly Loaiza, Azteck, Dimitri Vegas & Like Mike. Al ser captado por la cámara de “El Super Trucha”, el youtuber no tuvo más remedio que presumir sus mejores pasos a sus más de 17.9 millones de seguidores en Instagram.

El simple hecho de ver a Juan de Dios Pantoja ejercitándose causó gran furor entre sus fieles fanáticos, quienes no dudaron en lanzarle atrevidos piropos, pero también fue felicitado por demostrar sin pena alguna que él es el fanático número uno de la youtuber Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza y JD Pantoja derrochan amor en Twitter

Kimberly Loaiza y JD Pantoja intercambian románticos mensajes en Twitter.

Por otro lado, Kimberly Loaiza y JD Pantoja se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales gracias al romántico intercambio de mensajes que la pareja realizó desde sus respectivas cuentas de Twitter, plataforma donde el youtuber reafirmó lo bella que era su esposa para él, mientras que “La lindura mayor” le recordó lo mucho que lo ama.

No cabe duda que la vida de Kimberly Loaiza y JD Pantoja seguirá dando de que hablar en el mundo de las redes sociales, pues no se puede negar que la pareja, también conocida como JUKILOP, tiene un gran número de seguidores, quienes están al pendiente de cada una de sus acciones, sobre todo si en ellas tienen que ver sus hijos Kima Sofía y Juanito.

