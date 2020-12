JD Pantoja: ¿Kimberly Loaiza confesó que no sabe cocinar?/Foto: El Intransigente América

Kimberly Loaiza a sus 23 años es una de las estrellas de Youtube más populares de los últimos años. Conocida como la “Lindura Mayor” está triunfando en el internet y el mundo de las redes sociales con más de 27 millones de suscriptores en su canal oficial y muchos otros fans en el resto de las redes.

Kim se casó con el youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja con quien comparte a su hija de un año, Kima Sofía. Y ahora, la pareja espera a su segundo bebé que posiblemente nacerá en febrero de 2021.

Una de las plataformas donde se ha vuelto muy activa Loaiza es Tik Tok. Esta red social ganó mucha popularidad este 2020, por lo cual diversos famosos de varias edades decidieron incrementar su contenido en la app.

Así que Kimberly Loaiza recientemente compartió un clip con una sincronización de labios que posiblemente le ha servido para confesar algo importante, ¿No sabe cocinar?.

En el video que ya tiene casi 6 millones de reproducciones Kim declara: “pues yo lo siento por mis futuros nietos, porque ellos nunca van a saber lo que es la comida rica de la abuela, porque yo no sé hacer ni mad…”

¿Juan de Dios Pantoja le cocina a Kimberly Loaiza?

Aunque los usuarios no están seguros si el video de Kimberly es real o sólo una forma de bromear, muchos comenzaron a preguntarse si JD Pantoja, el esposo de la youtuber, es en realidad el que prepara la comida en casa.

Kimberly y Juan de Dios llevan varios años juntos como pareja, asi que es posible que ahora que serán papás de dos hijos, ya hayan planeando cómo repartirse las tareas del hogar/Foto: Infobae

También los internautas señalaron que no tiene nada de malo que Kim Loaiza no sepa cocinar, ya que muchas personas no nacen con ese don, y ella ha demostrado tener otros talentos. ¿Te gustó el video de Kimberly Loaiza en Tik Tok? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

