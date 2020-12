JD Pantoja: El día que Kimberly Loaiza PROMETIÓ no atacar a Lizbeth Rodríguez/Foto: Random News e Instagram

¡El drama ha revivido! Tras el estreno del video Roast Yourself Challenge del llamado Fénix Team donde aparecen los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, los usuarios de las redes sociales comenzaron a criticar a Kim por estar en una canción que ataca a Lizbeth Rodríguez.

En La Verdad Noticias te informamos hace unos meses sobre el escándalo sexual de Juan de Dios Pantoja, esposo de la joven Kim Loaiza. En internet se filtraron los videos íntimos del youtuber cuando le fue infiel en el pasado a la “Lindura Mayor”.

Supuestamente dichos videos fueron difundidos por la influencer Lizbeth Rodríguez junto con el canal Badabun. Esto hizo que Pantoja y Loaiza se separaran por un tiempo, y también los internautas criticaron a Lizbeth por supuestamente burlarse del difícil momento por el que estaba pasando Kimberly en ese entonces.

No obstante, cuando Kimberly se separó de JD Pantoja, prometió en una publicación de Twitter que ella nunca atacaría a Rodríguez:

“Lizbeth, puedes seguir burlándote de mí el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan, pero yo no te pagaré con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres, y yo no soy una mujer como tú”, escribió Loaiza.

Kimberly expresó en sus redes sociales que ella no haría algo en contra de Lizbeth Rodríguez, a pesar que fue ella quien hizo públicos los engaños de Juan de Dios/Foto: Twitter

Acusan a Kimberly Loaiza de ser una persona “falsa”

Después de aparecer con el padre de sus hijos en el polémico video de los youtubers Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro, Kimberly Loaiza está siendo duramente criticada en redes sociales por supuestamente ser una persona “falsa” y una “mustia” para diversos internautas.

Según los usuarios de redes sociales, Kim no cumplió su promesa de “no rebajarse al nivel” de Lizbeth Rodríguez. Si aún no has visto el polémico video del Fénix Team, los youtubers se mofaron de la ex chica Badabun en una escena que ha sido calificada como misógina y machista.

El team flopenix con su discurso de no denigrar a las mujeres. Kimberly Loaiza predicando respeto para TODAS las mujeres. Y mira... jajaja por siempre será una mustia — Diana �������� (@dianitaboricua) December 17, 2020

oye, tirabas mucha mamada de que no le pagarías con la misma moneda a Lizbeth pero participas en un roast donde se burlan de ella? pero bueno, no sorprende ya que defiendes a agresores y te haces la mosca muerta con el feminismo — ewyoutubers (@shutupwhoreeee9) December 17, 2020 Ridícula JAJAJ no te bastó con tachar a Kenia como una mala amiga, te la pasaste hablando diciendo "yo no te pagaré con la misma moneda" que FALSA eres — la verdad (@qiwjwjkdjejek) December 17, 2020

Hasta el momento, la estrella de Youtube, Lizbeth no ha respondido a la polémica. ¿Consideras que Kimberly Loaiza no debió participar en este video si afirmó que no haría algo en contra de Rodríguez? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

