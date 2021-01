JD Pantoja BUSCAPLEITOS; vuelve a retar al acosador de Kimberly Loaiza

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Juan de Dios Pantoja tuvo que ser operado de emergencia tras romperse dos nudillos de la mano derecha, esto a causa de una pelea que tuvo con un tiktoker que en reiteradas ocasiones acosó a Kimberly Loaiza y Mont Pantoja, prima del youtuber.

Tras los sucedido, el tiktoker, identificado como Augusto Hernández, volvió a arremeter en su contra, por lo que JD Pantoja aseguró no tener problema alguno en enfrentarse a él en una pelea, ya que en un video confesó que no lo golpeó tan fuerte, a pesar de que, según él, lo merecía por acosar a su familia, incluyendo a la pequeña Kima.

"Yo no me quise pasar, porque lo vi suplicando tanto que, pues no quise pegarle en lugares que fueran muy notorios, aparte de que mi mánager me dijo que me recomendaba no darle en cara, mejor en el cuerpo, porque luego lo iban a aprovechar para demandarme, para sacarme dinero", reveló el youtuber en un video para Instagram.

JD Pantoja dice estar listo para la revancha

El esposo de Kimberly Loaiza reveló que Augusto Hernández ha dicho en redes sociales que quiere volver a pelear con él, por lo que no dudó en retar a otro enfrentamiento, pero que antes le hará firmar un papel donde conste que él no lo demandará ante la ley por hacerle daño.

"Si yo me recupero de esto, que van a ser unos meses y nos metemos a un ring, en un gimnasio o algo y el señor con abogados me firma de que no va a andar llorando por cualquier daño, no me va a demandar, la película va a cambiar totalmente porque yo le voy a dar como se lo merecía y sin miedo", añadió JD Pantoja visiblemente enojado.

Por último, JD Pantoja le aconsejó al acosador de Kimberly Loaiza en TikTok que entrene para que pueda defenderse en la siguiente pelea: "Tiene un par de meses para que se ponga a hacer ejercicio y a practicar porque yo no, tengo meses para que se me quite la lesión, tengo que guardar reposo… Dijo que sí, espero que no se me raje".

