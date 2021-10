JC Chavéz se molestó al ser cuestionado sobre Luis Miguel

El excampeón del boxeo mundial, Julio César Chávez se molestó y se "lanzó" contra reporteros que lo cuestionaron sobre la vida del cantante Luis Miguel.

Te platicamos en La Verdad Noticias que fue esta mañana de viernes en donde el boxeador acompañado de Roberto Palazuelos y Jorge "El Burro" Van Rankin dieron una conferencia de prensa para presentar "Los mandamientos de un hombre chingón", show que presentarán próximamente.

Aquí mismo Van Rankin fue cuestionado sobre la manera en que Luis Miguel lleva la relación con los que hijo que procreó con Aracely Arambula en lo que aseguró que el ya habló con "El Sol" y que inclusó le ha dicho que no está bien que no vea a sus hijos pero "yo no estoy juzgando a nadie" aseguró.

El enojo de Chavez

Después de que los reporteros hicieran diversas preguntas a Van Rankin y Palazuelos sobre "LuisMi" ya que hace poco se estrenó la tercera temporada de su bioserie y han surguido diversos señalamientos de su comportamiento como padre, los reporteros no perdieron la oportunidad de cuestionar a sus amigos.

Sin embargo, a Julio César no le pareció nada esto y detuvo la serie de preguntas, ya que aseguró la reunión tenía otro motivo, " Luis Miguel aquí, lo quiero, con todo respeto, no puedes sacar su vida privada de él, respeta. No les voy a contar ahorita de Luis Miguel, estamos ahorita en otra onda, expresó el también comentarista notablemente molesto.

¿Quién es Julio César Chávez ?

Julio César Chávez González, es un comentaristas y boxeador que estuvo compitiendo de de 1980 a 2005 obteniendo los títulos mundiales de superpluma, ligero y super ligero y por muchos considerado el boxeador más grande en la historia del país.

Actualmente está retirado de ese deporte sin embargo lleva la carrera de su hijo Julio Cesar Chavez Jr y está inmerso en el mundo del espectáculo y deportes, ahora iniciará una nueva etapa al iniciar las presentaciones de "Los mandamientos de un hombre chingón".

