J.K. Rowling da otro comentario transfóbico; polémica para Animales Fantásticos 3

La creadora del mundo mágico de Harry Potter sigue generando polémica/Foto: Digital Spy

J.K. Rowling nuevamente ha generado una gran controversia en las redes sociales, ya que la creadora de la saga Harry Potter, ha vuelto a escribir comentarios catalogados como transfóbicos en su cuenta de Twitter. Ante esto, la polémica está alcanzando a la cinta, Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Animales Fantásticos 3 ya está en controversia debido a que millones de fans no están de acuerdo con que el actor Mads Mikkelsen sea el nuevo Grindelwald, sustituyendo al actor Johnny Depp en la película.

Y ahora, la creadora de este mundo mágico, J.K. Rowling, es la que le ha dado más polémica a Animales Fantásticos 3 que se estrenará en abril de 2022. Por este motivo, hay quienes consideran que esta podría ser la última cinta de la saga, a pesar de que la escritora había dicho que serían cinco películas sobre el spin-off de Harry Potter.

¿Qué dijo J.K. Rowling en Twitter?

La escritora volvió a realizar comentarios contra las personas trans/Foto: Twitter

Sabemos que esta no es la primera vez que J.K. Rowling realiza comentarios transfóbicos en las redes sociales, ya que en septiembre de 2020, fue cuando sus declaraciones generaron escándalo, al igual que su novela "Troubled Blood".

Pero ahora sus haters volvieron a aparecer, luego de que la autora británica subiera un tuit criticando una nueva política de la policía escocesa que plantea que las personas acusadas de violación puedan elegir ser identificadas como hombres o mujeres.

Parafraseando a George Orwell, en su novela "1984", Rowling escribió: “War is Peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength. The Penised Individual Who Raped You Is a Woman" ("La guerra es paz. Libertad es esclavitud. Ignorancia es fuerza. El individuo con pene que te violó es una mujer").

J.K. Rowling no estará en la reunión de Harry Potter

El futuro de Fantastic Beasts corre peligro por las controversias de su creadora/Foto: Variety

Como ahora hay miles de internautas que están pidiendo la “cancelación” definitiva de la escritora británica, HBO y Warner decidieron no incluirla en el programa especial por el vigésimo aniversario del estreno de "Harry Potter y la piedra filosofal", donde estará la mayor parte del elenco de esta cinta.

Esto también ha creado opiniones divididas, ya que hay quienes creen que Rowling sí debería esté en este reencuentro, debido a que es la creadora de todo el mundo mágico. Mientras que otros celebran que la escritora no haya sido invitada.

Hace unas semanas, según dio a conocer "The Sun", transactivistas filtraron datos personales de J.K. Rowling por lo que ha revelado que ha recibido cientos de amenazas en su hogar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!